O portavoz local do BNG en Santiago, Rubén Cela, instou ao alcalde, Martiño Noriega, de Compostela Aberta (CA), a "ver" os informes do secretario e da interventora en relación ao proceso de remunicipalización da ORA e do guindastre cuxa aprobación inicial quere levar o grupo de goberno ao pleno do 18 de maio.

Rubén Cela | Fonte: Europa Press

"Recomendo ao alcalde que os lea", advertiu, en rolda de prensa, o dirixente nacionalista, dando a entender que devanditos informes reafirman nas súas dúbidas ao BNG e abren a porta a que, se o acordo de remunicipalización sae adiante, este poida ser recorrido por calquera empresa ou veciño dando lugar a unha indemnización.

En rolda de prensa, Cela asegurou que "non hai dúbidas" sobre a postura do BNG favorable á recuperación de servizos para a xestión pública, pero advertiu, sen aclarar que votará no pleno, que Compostela Aberta non vai obrigar aos nacionalistas "a dicir que si a todas as súas chapuzas". Segundo o portavoz nacionalista, "non se pode facer peor e o tempo porá a cada un no seu sitio".

ANÁLISE DOS SERVIZOS XURÍDICOS DO BNG

"Nunca obstaculizaremos unha remunicipalización, pero iso tampouco significa que vaiamos comulgar con rodas de muíño a todo o que faga Compostela Aberta", advertiu Cela, quen recalcou que lle gustaría "votar a favor", pero ve que, tal e como está exposta a situación e co recurso pendente de Doal, pódese chegar "a un canellón sen saída".

"Todo ten un límite e analizaremos cos servizos xurídicos do BNG e cos técnicos do Concello o expediente, pero non é unha cousa para xogar ao caneo curto político", reflexionou.

Por último, afeou que o alcalde estea "a informar a través dos medios" e sen convocar unha xunta de portavoces, asegurando que, se Noriega está molesto co BNG, o "enfado" é compartido.