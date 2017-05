Hacienda revisará en xuño as medidas iniciadas polas CCAA para reducir o emprego temporal

O Ministerio de Hacienda e Función Pública avaliará o próximo mes de xuño os preparativos das comunidades autónomas para pór en marcha os procesos para reducir o emprego temporal nos ámbitos da Sanidade, a Educación e a Xustiza, no marco do acordo alcanzado o pasado mes de marzo, segundo informou este martes CSIF nunha nota.

A secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, no Congreso | Fonte: Europa Press

O sindicato participou nunha reunión coa secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para desenvolver o contido do acordo que permitirá sacar a concurso unhas 250.000 prazas no próximos tres anos.

Segundo CSIF, farase unha primeira revisión das xestións realizadas polas autonomías e por tanto antes mesmo de que se aproben os Orzamentos Xerais do Estado definitivamente no Parlamento.

Ademais, o Congreso dos Deputados convalidará previsiblemente este xoves o decreto que permite adiantar a oferta de emprego público en educación e Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

En todo caso, CSIF vai facer especial énfase nas mesas de negociación para que as ofertas de emprego público pendentes publíquense con celeridade, transparencia e velando pola igualdade de oportunidades no conxunto do Estado. Comunidades como Estremadura, Castela A Mancha, Castela e León, e A Rioxa manifestaron que non van convocar este ano.

Fontes do sindicato explicaron a Europa Press que a revisión que fará Facenda en xuño dos primeiros pasos dados polas CCAA buscan pór "un pouco de orde" nas primeiras xestións para reducir o emprego temporal nas administracións e ante ese anuncio dalgunhas rexións de non convocar prazas de emprego público este ano.

Hacienda tamén avaliará en xuño, xunto a comunidades e concellos, as prazas do persoal que presta asistencia en servizos sociais, policía local, xestión tributaria e recadación, inspección e sanción de servizos, que poidan acollerse á oferta de emprego para reducir a interinidade.

A partir de xuño constituiranse igualmente diferentes grupos de traballo en materia de emprego público sobre diferentes asuntos, como mobilidade entre administracións de empregados públicos, formación, avaliación e situación do emprego, igualdade e loita contra a violencia de xénero, mutualidades e implantación da Administración dixital.