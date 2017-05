O SUP cifra en 600 o déficit de policías nacionais en Galicia e denuncia carencia de medios

O Sindicato Unificado de Policía (SUP) cifrou en 600 o déficit de axentes na Policía Nacional en Galicia, e insistiu en denunciar a carencia de medios técnicos, formación específica, infraestructuras adecuadas ou protocolos de actuación para previr os suicidios entre os axentes. Así o manifestou Mónica Gracia, secretaria xeral do sindicato, con motivo da súa intervención na Asemblea Federal do SUP en Vigo.

Comisaría da Policía Nacional na Coruña | Fonte: CRTVG

Gracia explicou que a falta de axentes segue sendo uns dos principais problemas do corpo, e sinalou que Galicia é unha das Comunidades Autónomas "líderes en canto a déficit de efectivos", ao que se suman un cadro de persoal "envellecido".

A este respecto, defendeu que, á marxe de eventualidades socioeconómicas, haxa unha "taxa de reposición estable" para a Policía Nacional, así como unha revisión das retribucións, xa que é o corpo policial "peor pagado", en comparación con policías locais ou autonómicas.

OUTRAS CARENCIAS

Por outra banda, incidiu nas carencias de medios técnicos, como chalecos adecuados, pistolas 'Taser' e outros recursos, e lamentou os recortes en formación específica.

Nesa liña, o responsable do SUP en Galicia, Roberto González, recalcou a "pouca formación en seguridade xurídica" que reciben os axentes, e pediu aos mandos e dirixentes que se poñan na pel dos funcionarios de escala básica" para entender as súas reivindicacións.

Na asemblea do SUP tamén se analizou a proposta de modificación das cadencias de xornadas laborais, e os representantes do sindicato alertaron de que esa formulación non é "viable", xa que "non hai efectivos para levala á práctica".

Finalmente, Mónica Gracia alertou sobre un "grave problema", como é o índice de suicidios entre funcionarios policiais, e reclamou a posta en marcha de gabinetes psicolóxicos e grupos nos persoais para establecer protocolos de atención e prevención.

DELEGADO DO GOBERNO

Pola súa banda, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, recoñeceu que "en Galicia hai un 80 por cento de cobertura" de funcionarios de Policía Nacional e que "o ideal sería o cento por cento".

Porén, recalcou que, pese á falta de ofertas de emprego público nos últimos anos debido ás restriccións orzamentarias, as forzas de seguridade en Galicia mantiveron a taxa de criminalidade en índices "baixísimos", 16 puntos por baixo da media de España.

Villanueva expresou a súa confianza en que os persoais irán crecendo progresivamente coa incorporación dos axentes cuxas prazas está ofertando ou se ofertarán próximamente (12.000 para toda España), aínda que recordou que, entre que se convocan as prazas e os funcionarios empezan a traballar "poden pasar dous anos".

Finalmente, con respecto ás demandas de medios persoais de protección, o delegado do Goberno asegurou que, segundo a información que manexa, "ese tema solucionouse".

"Incorporáronse novos chalecos, e tamén os femininos. Se non están todos, iranse incorporando de forma progresiva; ata agora os axentes xa saen da academia con eles", aseverou.