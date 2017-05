O pai e o fillo xulgados en Vigo por tráfico de drogas admiten os feitos e proclaman o seu arrepentimento

Carlos Emilio C.S., e Carlos Eduardo C.R., pai e fillo respectivamente, que están sendo xulgados na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra por tráfico de drogas, xunto cun terceiro acusado, admitiron este martes os feitos que se lles atribúen e expresaron o seu arrepentimento ante o tribunal.

Juicio a padre e hijo por tráficos de drogas en Vigo | Fonte: Europa Press

Ambos recoñeceron que se dedicaban á venda e distribución de cocaína desde o seu domicilio en Vigo, e admitiron que tiñan en casa uns 72 gramos desta droga, ademais de básculas, recortes de plástico para preparar dose, unha bellota de hachís e case 10.800 euros en billetes, ademais doutros efectos intervidos durante o rexistro.

Durante o seu comparecencia no xuízo, os dous explicaron que, no momento das detencións, eran consumidores de drogas, e que seguen na actualidade tratamentos e programas de desintoxicación. Así mesmo, pai e fillo mostráronse "arrepentidos" por haberse dedicado ao tráfico de drogas.

Con respecto ao terceiro acusado, Ramón Andrés F. B., con antecedentes penais, está acusado de traficar con heroína, e de comprar droga aos outros dous procesados.

Durante a sesión do xuízo deste martes, recoñeceu a compra de cocaína para "consumo propio", pero negou rotundamente vender drogas a terceiros.

PENAS

As partes renunciaron ás declaracións de varias testemuñas e, no caso das defensas, renunciouse á impugnación de informes periciais.

O xuízo renovarase este mércores coa declaración dos axentes de policía que investigaron e detiveron aos acusados.

A Fiscalía reclama inicialmente para Carlos Emilio e Carlos Eduardo, catro anos de prisión (para cada un) e pago de multa de 100.000 euros; mentres que solicita a condena de 5 anos e medio de prisión para Ramón Andrés (pola agravante de reincidencia) e a mesma multa.

No entanto, dado que os dous primeiros admitiron os feitos, é posible que a petición do ministerio público modifíquese ao término do xuízo.