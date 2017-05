A médica Iria Veiga gaña o XIII premio do Concello de Carballo a artigos xornalísticos normalizadores do galego

A médica Iria Veiga resultou gañadora do XIII premio que outorga o Concello de Carballo a artigos xornalísticos normalizadores do galego polo seu artigo 'Inchazón'.

O artigo, que recibe un premio dotado de 1.250 euros, publicarase en varios medios galegos. O xurado recoñece a "sencillez, concisión e capacidade de incidencia no público" do texto, "con estrutura circular, que pon de relevo a relación entre lingua e poder social".

Así mesmo, o xurado subliña que o artigo "pode incidir positivamente no prestixio social do idioma, nomeadamente na sanidade", segundo expón, "a través dunha experiencia concreta dunha médica se visibilizan prexuízos sobre a lingua e a necesidade de superalos".

Iria Veiga Ramos é veciña de Santiago de Compostela e médica psiquiatra no Hospital do Barbanza. Está interesada na divulgación científica e tamén na lingua, e leva o blog 'O outro lado do espello' (www.espello.gal).

O xurado do premio estivo composto polo escritor e xornalista Xurxo Chapela; a xornalista Paula Vázquez; o xornalista Xosé Manuel Pereiro; así como o técnico de normalización lingüística do Concello de Carballo, Nel Vidal, con voz, pero sen voto.