Banco Santander investirá en innovación e desenvolvemento tecnolóxico durante 2017 case 2.000 millóns de euros

Ana Botín en la Junta de Universia | Fonte: Europa Press

VIGO, 9 (da enviada especial de EUROPA PRESS Laura Martínez)

A presidenta da Banco Santander e de Universia, Ana Botín, defendeu a importancia de "construír pontes entre novos emprendedores e empresas xa establecidas" durante a Xunta Xeral de Accionistas de Universia España, celebrada este martes, 9 de maio, na Universidade de Vigo.

Na súa intervención ante 66 reitores e 18 vicerreitores, Botín tamén animou aos presentes a contar cun "sistema educativo aínda máis potente, sostible e que permita a diversidade facendo posible unha formación de calidade, accesible para todos".

"As universidades e os emprendedores seredes os protagonistas deste ecosistema que abrirá as portas ao talento para construír un mundo mellor", apostilou polo que fixo un chamamento a "revertir a situación previa a os axustes" na Universidade "non para recuperar o pasado senón para liderar o futuro".

Durante a súa intervención, Botín destacou a relevancia dos campus universitarios á hora de construír as citadas pontes "ante unha nova etapa de auxe na innovación e do emprendemento".

Ao seu xuízo, a entidade que preside aprendeu que hai que apoiar ás universidades "neste proceso cada vez máis envorcado nos emprendedores, xa que o potencial para axudar á creación de novas empresas é aínda moi grande e é tarefa de todos, empresas, sector público e universidades, facelo realidade".

Así, argumentou que "unha das mellores tarefas coas que Banco Santander pode axudar ás persoas e ás empresas a progresar é dedicando tempo, recursos e esforzo ás universidades".

Neste punto, a modo de exemplo, citou a aplicación Appcrue, que nace para ser "referente de futuro no ámbito universitario", o programa Santander Yuzz de apoio ao emprendemento ou o proxecto Hércules para a xestión en innovación.

Ademais, anunciou que Banco Santander investirá 1.900 millóns de euros en innovación e desenvolvemento tecnolóxico durante 2017, ao considerar estas áreas como "un alicerce estratéxico".

Botín asegurou que as universidades comparten retos cos sectores produtivos como "modelos de financiamento innovadores, necesidade crecente de atraer aos mellores estudantes co talento que requiren as empresas para competir e contornas de aprendizaxe digital con procesos personalizados e adaptativos".

Por todo iso, invitou a desenvolver "novas formas de liderado, que xeren espazos compartidos desde unha diversidade crecente, proxectos comúns en contornas flexibles, integrando os novos valores de creatividade, imaxinación e pensamento transformador con cultura do esforzo, do traballo ben feito, da capacidade de asumir os momentos de dificultade e incerteza con amplitud de miras".

Ao seu xuízo, "os emprendedores aprenden facendo, acertan equivocándose e integran coñecementos, innovación, novas culturas e formas de facer, visión transformadora".

Tamén fixo alusión a un traballo de investigación de 'Financial Times' que revela que o 26% dos estudantes graduados desde 2013 fundaron a súa compañía e que o 80% delas seguen vivas.

"É importante que se coñezan estes datos, hai que contar historias de éxito", aseverou, á vez que defendeu que en España se avanzou pero hai que aspirar a máis".

A FORMACIÓN EN CIDADÁNS, RIQUEZA DO PAIS

Botín estivo acompañada, entre outras personalidades, polo presidente de Crue, Universidades Españolas e reitor da Universidade de Extremadura, Segundo Píriz, o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, e o director global de Santander Universidades e Universia, Javier Roglá, entre outros.

Precisamente, Píriz anunciou que se fará entrega da medalla da CRUE ao exreitor da Universidade de Zaragoza Manuel López e presidente dos reitores entre 2013 e 2015, e a José Antonio Villasanate, que foi director da División Global Santander Universidades.

Ademais, apostou por achegar a universidade ao mundo laboral e argumentou que "a principal riqueza dun país non é a súa materia prima, senón a formación dos cidadáns" polo que reclamou un aumento no investimento lamentando que "durante a crise reducíronse os recursos en investigación e docencia, xusto o camiño contrario ao que hai que percorrer".

"Algúns países non invisten máis por ser máis ricos, son máis ricos por investir máis nos seus cidadáns", afirmou.

Pola súa banda, Salustiano Mato indicou que "o desafío do futuro pasa pola revolución tecnolóxica, á que se acusa de acabar co emprego de próximas xeracións cando o que traerá será novos empregos".

Así mesmo, destacou a importancia da colaboración público privada e argumentou que o labor de Universia vai "máis aló do labor social".

Universia (que agrupa a 1.407 institucións académicas iberoamericanas, que representan a 19,9 millóns de universitarios) conta para todas as súas actividades co mecenazgo de Banco Santander.

Nesta XVII Xunta, fíxose balance das iniciativas desenvolvidas en 2016 e propuxéronse futuras liñas de traballo da man de Javier Roglá, quen expuxo, entre outros datos, que 120.000 empresas ofertaron as súas vacantes a través de máis de 2.000 portais de Universia durante o pasado ano.