VIGO, 9 (da enviada especial de EUROPA PRESS Laura Martínez)

Encontro con emprendedores de Universia | Fonte: Europa Press

Emprendedores reunidos no evento 'Universidade e emprendemento', o encontro entre o mundo da universidade e o emprendemento que Banco Santander celebrou este martes, 9 de maio, na Universidade de Vigo con motivo da Xunta Xeral de Accionistas de Universia, reclamaron que "ser emprendedor non pode ser un acto heroico", como manifestou o reitor da Universidade Complutense, Carlos Andradas, asistente ao evento, quen apostou por "xerar unha masa crítica de emprendedores que garanta a rexeneración".

Así, máis de 300 mozos emprendedores puideron intercambiar experiencias con outros xa consolidados, tanto no ámbito nacional como internacional, como Anxo Pérez (8 Belts), Verónica Pascual (Asti), Álvaro Mancilla (Workkola) ou Pilar Manchón (Amazon, fundadora de Indisys).

Todos eles coincidiron en sinalar a importancia de "contar co socio adecuado", á vez que insistiron en que "hai que traballar moi duro". "Un empeza a ser emprendedor cando se toman decisións empresariais", apostilou Manchón.

"Hai un camiño do que non aprenderás nada e ese é o que nunca tomaches. Atrévete a atreverte e se sae ben durará toda a vida", aconsellou aos asistentes Anxo Pérez, creador do método de aprendizaxe 8Belts.com que garante falar un idioma en oito meses con 30 minutos de dedicación ao día. Pola súa banda, Emilio García, de InnoVentures Santander, enumerou as pistas para convencer cunha idea "equipo, foco e coñecemento do investidor".

A cita centrouse en catro eixos temáticos relacionados directamente co emprendemento: o medo ao fracaso, a necesidade de pivotar, a creatividade no camiño da idea ao produto e o financiamento.

O encontro concluíu co testemuño da presidenta do Banco Santander e de Universia, Ana Botín, quen lembrou que a entidade "tamén foi unha empresa nova". "Hai que seguir progresando, por iso hai que ter unha cultura forte para atraer o talento", defendeu.