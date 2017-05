Escribano reafírmase que impugnará nos tribunais o congreso do PP da Coruña

O exdiputado popular Javier Escribano remarcou que a súa intención segue sendo impugnar nos tribunais (aos que xa acudiu previamente) o congreso do PP da Coruña, ao que concorreu, aínda que finalmente non chegou á votación do 21 de abril, resultando elixida presidenta local a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato.

Javier Escribano | Fonte: Europa Press

Despois de que o Comité de Garantías do PP desestimase este martes a súa impugnación pola vía interna do partido, Escribano lamentou, nun comunicado, que Xénova se mostre "incompetente para resolver" e asegurou que "continúa coa súa folla de ruta".

Así, subliñou que segue á espera de que o PP da Coruña facilítelle a documentación solicitada "fai xa máis de 12 días e sobre a cal aínda non obtivo resposta" (actas do congreso e afiliados con cota ao día en determinadas datas, entre outras cuestións).

Escribano considera que "o escurantismo continúa" no PP da Coruña. "A día de hoxe nin tan sequera coñécense os resultados do congreso e evidénciase a forma de actuar por parte de quen nos pretende gobernar nesta cidade", resolveu.