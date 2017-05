A Consellería de Medio Rural acusou ao Concello de Ortigueira (A Coruña) de "falta de colaboración" na recollida de pataca afectada pola praga de couza guatemalteca.

Nun comunicado, a Xunta asegura que o luns o rexedor deste municipio, o socialista Juan Penabad, "impediu aos técnicos da Consellería estacionar o camión estanco" --no que se trasladan as patacas de forma hermética para evitar calquera tipo de contaxio-- no punto limpo deste concello, "tal e como se indicara nun primeiro momento a petición do propio alcalde".

"Así, houbo que desprazar o vehículo ata o municipio lindeiro de Mañón, o que provocou unha demora no proceso de recollida de tubérculos", sostén a Consellería.

De tal forma, "para evitar" este martes "outra incidencia deste tipo", o departamento que dirixe Ángeles Vázquez solicitou á Consellería de Infraestruturas deixar o camión nunha parcela da súa propiedade no polígono para "non entorpecer o calendario programado".

Ante isto, o Goberno galego lembra ao Concello de Otigueira que para "erradicar esta praga, que tamén afecta os veciños deste municipio, é necesaria a implicación de todas as administracións".

Finalmente, Medio Rural di "lamentar este tipo de actuación", "que vai en detrimento dos propios veciños e impide que haxa unha colaboración fluída entre administracións", "como si se está dando co resto de concellos afectados, independentemente da cor política".