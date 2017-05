O buque flotel que construíu Navantia Ferrol para Pemex realiza a súa primeira viaxe por augas internacionais

O buque flotel 'Orgullo Petroleiro', construído no estaleiro de Navantia Ferrol, propiedade de PMI Internacional, filial da petroleira mexicana Pemex, partiu este fin de semana dun dos peiraos da empresa naval pública rumbo ao porto marroquí de Tánxer.

Así o confirmaron a Europa Press fontes do estaleiro ferrolán, que tamén trasladaron que o buque ten previsto navegar por augas internacionais, tras atravesar augas portuguesas, e facer combustible na devandita cidade do norte do continente africano, para posteriormente regresar ao estaleiro de Ferrol, onde se agarda que poida atracar a próxima semana.

Esta viaxe tamén se enmarcará no proceso que está a realizar o armador para poder recoller a bandeira baixo a que operará.

A entrega deste buque flotel tivo lugar o pasado 10 de febreiro, rubricada por Fernando Lúa Canut como presidente de PMI Holdings Norteamérica, así como Esteban García Vilasánchez e Jorge López Novo por parte de Navantia. Este un dos últimos trámites entre ambas as sociedades e tras realizar de maneira satisfactoria as probas de mar do buque.

CARACTERÍSTICAS

O buque ten capacidade para aloxar durante longos períodos de tempo a uns 700 traballadores e servirá para dar apoio ás plataformas petrolíferas, para o descanso do persoal que realiza o seu labor diario nas mesmas, con lugares de esparexemento como auditorio ou sala de cinema, así como camarotes con diversas comodidades.

En canto ás súas medidas, supera lixeiramente os 131 metros de eslora, os 27 de manga e ten un peso morto de 7.000 toneladas.