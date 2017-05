O Concello de Vilamartín de Valdeorras (Ourense) cede unha vivenda a Cruz Vermella para a atención a refuxiados

O Concello de Vilamartín de Valdeorras (Ourense) asinou un convenio de colaboración polo que se pon a disposición de Cruz Vermella unha vivenda nesta localidade para a atención de persoas refuxiadas ou solicitantes de asilo.

Vilamartín de Valdeorras cede unha vivenda a Cruz Vermella para refuxiados | Fonte: Europa Press

Cruz Vermella agradece ao Concello de Vilamartín o seu "interese, sensibilidade e boa disposición desde o primeiro momento" para sumarse a este programa, así como para pór en marcha outro tipo de iniciativas en materia de atención e auxilio ás persoas máis vulnerables, segundo informa o Consistorio.

A vivenda que o Concello rehabilitou consta dun salón, unha cociña, tres habitacións e un baño, segundo sinalan as mesmas fontes municipais.

As obras de acondicionamento no exterior consistiron na construción dunha rampla de acceso, a parte das escaleiras que xa existían. No interior habilitouse unha cociña completa, incluídos electrodomésticos, e colocáronse varios mobles obtidos de doazóns así como material achegado por Cruz Vermella.

O obxectivo principal do programa de atención a persoas solicitantes de protección internacional é a acollida e integración destas na sociedade.

Cruz Vermella Española conta actualmente con 1.513 prazas de acollida en 39 provincias, o que supón que triplicou a súa capacidade nos últimos meses, sendo a porcentaxe de ocupación de máis dun 90%. Espérase poder ampliar esta rede ata as 1.700 prazas este ano.