AMP.- Feridas sete persoas, cinco delas excarceradas, nunha colisión en Verín (Ourense)

Sete persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado este martes no termo municipal de Verín (Ourense), das cales cinco tiveron que ser excarceradas.

Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia a Europa Press, o sinistro tivo lugar sobre as 14,00 horas deste martes no quilómetro 171 da estrada N-525 ao seu paso por Verín.

Foi unha das persoas implicadas a que chamou ao 112 Galicia para alertar do accidente e indicou que un dos vehículos implicados na colisión acabou envorcado.

Foron avisados os Bombeiros de Verín, o 061, Protección Civil e a Garda Civil de Tráfico. Ademais mobilizouse o helicóptero medicalizado con base en Ourense, aínda que finalmente a aeronave non tivo que intervir.

As cinco persoas excarceradas debido a este sinistro foron evacuadas ao Hospital de Verín, mentres que as outras dúas feridas recibiron asistencia no punto e non requiriron traslado a un centro sanitario, segundo concretaron as mesmas fontes.

O cinco trasladados foron dous homes --C.B.A., de 51 anos, e S.B.G., de 77 anos-- e tres mulleres --E.F.S, de 68 anos; J.A.G., de 78 anos; e A.R.S., de 79 anos--.