O PSdeG defendeu este martes na Cámara galega unha moción con oito medidas en materia de "transparencia e bo goberno" entre as que está a posta en marcha dun réxime específico de protección das persoas denunciantes de prácticas de corrupción. A proposta, que contou co apoio de BNG e En Marea, foi rexeitada polos populares, que a consideran froito da "improvisación".

A moción foi defendida polo deputado socialista Juan Díaz Villoslada, quen lembrou que, segundo os últimos datos do CIS, a corrupción "consolídase en Galicia" como segundo problema na percepción dos cidadáns.

Ante iso, considerou necesaria unha "maior transparencia, un mellor goberno e medidas máis contundentes contra a corrupción", como as que recolle esta iniciativa que tamén propón "regular a actuación dos grupos de presión" ou facer pública a axenda dos representantes públicos.

A moción contou co apoio tanto do BNG como do PSdeG. Con todo, en primeiro lugar, o deputado do Bloque Luís Bará mostrouse crítico co discurso de "transparencia" que, na súa opinión, vale de "branqueo dun réxime totalmente deslexitimado". "Un exemplo de transparencia e bo goberno sería aprobar comisións de investigación sobre o accidente de Angrois ou os contratos da Xunta dados ás empresas de Villar Mir", sinalou.

Pola súa banda, a parlamentaria de En Marea Carmen Santos aproveitou a súa intervención para afear aos populares que militen en "un partido imputado" cuns "800 cargos investigados nunha multitude de tramas". "Por iso apoiamos esta iniciativa e seguiremos denunciando estas prácticas e visibilizando a corrupción", indicou.

REXEITAMENTO DO PP

A iniciativa foi rexeitada cos votos en contra da bancada popular, cuxa deputada Paula Prado afeou a Juan Díaz Villoslada que insista en "facer propostas para modificar unha lei" de transparencia aprobada "hai un ano" sen "ningún voto en contra" e tras un pacto entre PP e PSOE.

Por iso, considerou que o que fai con estas medidas o Grupo Parlamentario Socialistas é "improvisar". "Vostede dixo que non ía aceptar matices nesta cuestión", expresou Paula Prado dirixíndose a Villoslada e para despois asegurar que o PP "non vai aceptar do PSOE ningunha soa lección".

Así, despois de que tanto PSOE, como BNG e En Marea referísense a os casos de corrupción de cargos do PP, Prado aproveitou para citar o caso do alcalde de Camariñas, o socialista Manuel Valeriano Alonso, condenado a catro anos de inhabilitación por prevaricación.