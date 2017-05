Pleno.- O PP rexeita transparentar as axudas a municipios e subir o fondo local á conta das subvencións directas

Os votos do PPdeG bastaron este martes para rexeitar unha proposta do PSdeG que, co apoio do resto da oposición, pedía suprimir progresivamente as subvencións aos municipios para integrar esas contías no Fondo de Cooperación Local e, ademais, reclamaba transparentar as transferencias anuais recibidas por cada concello.

Así mesmo, a moción da socialista Begoña Rodríguez Rumbo requiría que se establecesen "criterios obxectivos e consensuados" para a repartición das subvencións, axudas ou achegas que por distintos motivos non puidesen ser incluídas no Fondo de Cooperación Local.

Estas medidas recibiron o visto e prace do BNG, cuxo portavoz na materia, Luís Bará, defendeu que se trata de "unha demanda de mínimos para reformar e mellorar o que xa existe" a nivel autonómico. Outras institucións, entre as que citou a Deputación de Pontevedra, teñen "mellores" sistemas de repartición dos fondos públicos.

Tamén Luís Villares, de En Marea, apoiou estas propostas, crítico con que os concellos non reciban fondos en función das súas necesidades de gasto derivadas dos servizos públicos que ofrecen.

No entanto, en representación do PPdeG, Paula Prado obxectou que primeiro debe estudarse a fondo os servizos prestados, o seu custo e a que administración corresponde financialos. E, a modo de exemplo, expuxo se a Xunta debería financiar un conservatorio municipal cando é un concello unilateralmente o que decide construílo.

RESPECTAR A AUTONOMÍA LOCAL

Así é que expuxo unha emenda para reclamar "un estudo pormenorizado" sobre as axudas que poden integrarse no Fondo de Cooperación Local e analizar tamén como "permitir a visualización das axudas" recibidas polos concellos.

"Por que non toman exemplo das administracións que gobernamos?", espetoulle Rodríguez Rumbo na súa quenda de peche do debate, pondo como referencia o plan único da Deputación da Coruña. "Cópieno! Iso é respectar a autonomía local", resolveu, antes de rexeitar a emenda exposta polos populares.