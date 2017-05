Pleno.- Unanimidade para urxir a autoestrada marítima do Atlántico e conexión ferroviaria de portos e zonas industriais

O catro grupos con escano no Parlamento apoiaron este martes pedir á Xunta que "axilice" os traballos con outras administracións para implementar a autoestrada marítima do Atlántico, así como para enlazar portos, portos secos e zonas industriais por tren coa Rede Europea do Transporte.

Á relevancia destas medidas para a produción das industrias do automóbil súmanse outras dúas que tamén recibiron o visto e prace de todos os grupos: desenvolver coas universidades galegas cursos nas tecnoloxías máis avanzadas, como a condución autónoma; e dar formación no ámbito do traballo con robots.

Este catro medidas forman parte dunha moción impulsada por Pancho Casal (En Marea) cunha vintena de propostas para recuperar o emprego no sector da automoción. "Non perdamos máis anos en política industrial e teñamos que esperar un goberno de En Marea para pola a funcionar, porque posiblemente será tarde", requiriu ante o pleno da Cámara.

Con el coincidiron o socialista Abel Losada, desde o convencemento de que "a situación laboral do país é dramática"; e a nacionalista Noa Presas, tras constatar que a automoción galega "perde pulso" ante a "inacción" da Xunta. No entanto, por parte do PPdeG, Miguel Tellado defendeu que o emprego na automoción "está a crecer".

Na mesma liña, sostivo que "hai máis xente" neste sector na actualidade (uns 20.000 postos de traballo directos) da que había "en 2009", o ano no que Alberto Núñez Feijóo instalouse en Monte Pío. Por iso, rexeitou diversas medidas relativas a préstamos do Igape e actuacións de I+D+i e unicamente admitiu o catro mencionadas.