A Coruña logra por primeira vez o título de 'Senda Azul' coas súas rutas peonís

O Concello da Coruña recibiu a notificación de renovación da bandeira azul nas praias urbanas de Orzán-Matadoiro, Riazor, San Amaro e As Lapas e o recoñecemento de 'Senda Azul' do primeiro dos sendeiros peonís promovidos polo goberno local, o 'Carreiro Atlántico'.

Nun comunicado, a concelleira de Medio Ambiente, María García, afirma que este galardón confirma "a aposta" do executivo municipal "pola defensa do patrimonio natural e cultural do bordo litoral", engade sobre unha proposta de rutas peonís por areais que posúen bandeira azul, pero tamén espazos naturais ou monumentos como a Torre de Hércules.

Ademais, indica que o título de 'Senda Azul' debe servir "como un elemento de divulgación de valores ambientais que posibilite unha relación directa entre a cidadanía e o mar", engade.

Por outra banda, destaca o recoñecemento "á boa calidade das praias, así como a súa accesibilidade e servizos que ofrecen". Xunto a iso, destaca as actividades de "sensibilización e educación ambiental que se fan no litoral e que cada ano amplían a súa oferta".