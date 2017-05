A gastronomía, a literatura e as artes plásticas completarán a XIV edición do Festival de Cans

A parroquia porriñesa de Cans volverá acoller, do 24 ao 27 de maio, unha nova edición do Festival que leva o seu nome, o número 14, con novidades na súa programación, xa que este ano completarase a oferta con actividades gastronómicas, literarias e artes plásticas, segundo avanzaron os seus organizadores, nunha rolda de prensa celebrada este martes.

Ademais das pezas da sección oficial a concurso (curtametraxes, animación e videoclips), haberá varias estreas, como o filme 'A historia dun satélite' das Also Sister, ou o documental de Dani Guzmán 'Mar de fondo', sobre a catástrofe do Prestige, da que este 2017 cúmprense 15 anos.

Precisamente esa efeméride terá especial relevancia nesta edición do Festival de Cans, xa que, ademais da peza inédita de Guzmán, proxectaranse as películas 'Crebinski', 'Carcaman', 'Man' e 'Toxic Percebe', acerca da marea negra de 2002.

O cineasta Montxo Armendariz será o protagonista dos Coloquios na Leira; haberá unha ruta literaria da man do escritor Carlos Meixide, autor de 'Cans'; os cociñeiros Inés Abril e Rafa Centeo serán os protagonistas de 'Tapas de Cinema'; haberá exposicións, actividades didácticas e de lecer dirixidas a escolares; incluso os veciños estrearán, por segundo ano consecutivo, un documental realizado por eles mesmos.

Como cada ano, haberá atención ao traballo dos guionistas, de creadores noveis, faranse retrospectivas e comentarase un filme da man do seu director, neste caso, directora: Manane Rodríguez, que comentará as súas 'Faragullas de Pan'. Así mesmo, darase espazo a directores pouco convencionais na nova sección Furacans, como Lucía Estévez, Al Díaz, Alejandro Pose, Diana Toucedo, Iria Silvosa ou Aldara Pregue.

MÚSICA E HOMENAXES

A música volverá ter unha especial relevancia no Festival de Cans, non só polos videoclips ou pola actuación de Uxía acompañando a proxección do documental 'Fráxil equilibrio' (premiado nos Goya), senón polas actuacións en directo.

Entre outros moitos artistas, haberá actuacións de León Benavente, Corizonas, Escuchando Elefantes ou Eladio y los Seres Queridos. Así mesmo, Radio Océano tamén terá protagonismo, e varios artistas demostrarán as súas habilidades como Djs.

No capítulo de homenaxes, este ano outorgarase o Premio Pedigree ao actor galego Miguel de Lira, quen deixará a súa pegada no 'Torreiro das Estrelas' de Cans, onde tamén a deixaron antes Luís Tosar, Celso Bugallo, Antón Reixa, Chete Lera, María Bouzas, María Pujalte, Mabel Rivera, Xavier Villaverde, Ernesto Chao, Antonio Durán 'Morris', Manuel Manquiña, Javier Gutiérrez e Emma Lustres. Por outra banda, entregarase o 'Chimpín de Prata' a Jorge Coira, e ao veciño de Cans Feliciano 'Xano' Bernárdez.