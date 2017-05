Agricultura lembra que o seguro agrario é a mellor ferramenta contra as perdas por secas e xeadas

A ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, volveu a reiterar que o seguro agrario é a "mellor ferramenta" para paliar as perdas por secas e xeadas que está a sufrir o campo español.

"Estamos a facer un seguimento da situación para ir adoptando as medidas necesarias para paliar estas perdas. O seguro agrario é a mellor ferramenta, contamos cunha importante política de seguros agrarios que priorizamos cunha maior dotación orzamentaria e que supera xa os 210 millóns de euros", asegurou García Tejerina durante a súa comparecencia no pleno do Senado.

A titular do ramo reiterou que o Goberno xa adoptou medidas para facer fronte aos efectos negativos da seca e as xeadas no campo español, como o adianto dos pagos da PAC, unha nova convocatoria de axudas e a redución dos módulos no IRPF para os cultivos de secaño e a gandaría extensiva.

Pola súa banda, o senador do Grupo Socialista Jesús Manuel Alonso lamentou que este ano os agricultores e gandeiros están abocados a sufrir "grandes perdas" e instou ao Goberno a que tome "medidas urxentes" para paliar estes danos, xa que considera que o campo español atópase en "estado de excepcionalidade".

APOSTA POLA FROTA ATUNEIRA CONXELADORA ESPAÑOLA

Doutra banda, García Tejerina defendeu que o seu Departamento "vela polos intereses" das empresas españolas dedicadas á pesca , en particular da frota atuneira nacional, que conta con 26 unidades e que captura 270.000 toneladas actualmente.

Cuestionada polo senador do Grupo Parlamentario Vasco José María Cazalis sobre as medidas que vai adoptar o Goberno para reducir o impacto económico negativo da importación masiva de continxentes autónomos de lombo de atún, asegurou que España conta con 25.000 toneladas desde 2013 e que utiliza actualmente o 50% do continxente.

A ministra de Pesca lembrou que en 2018 volverase a analizar estes continxentes e que o Goberno defenderá unha "posición de equilibrio que permita a plena competitividade e o mellor para todas as partes".