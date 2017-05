Amigos da Ópera e a Escola Superior de Música de Porto organizan un concerto en Santiago para lembrar a Monteverdi

A Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela organiza en colaboración coa Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo de Porto (Esmae) un concerto na Igrexa da Universidade (Praza da Universidade) este sábado 13 ás 20,00 horas.

Amigos dá Ópera organizan un concerto de recordo a Monteverdi | Fonte: Europa Press

Baixo o título 'Apprendete Pietà', lembrará ao compositor italiano Claudio Monteverdi a través de tres das súas composicións: 'Il combattimento dei Tancredi e clorinda', 'Il Ballo delle ingrate' e 'Lamento dei Arianna'. O tres pezas serán interpretadas polo Laboratório de Ópera Barroco do Curso de Música Antiga da Esmae de Porto.

Este concerto supón unha nova colaboración de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela coa Esame do Porto, que segue a liña de intercambio xa realizada o ano pasado con 'Dido and Aeneas', de Henry Pucell.

Nesta ocasión, será Monteverdi o protagonista nun concerto escénico que contará coa dirección musical de Magna Ferreira e escénica de Catarina Costa E. Silva. Os estudantes do Laboratorio de Ópera Barroca do Curso de Música Antiga da Esmae porán en escena tres pezas do soado compositor italiano.