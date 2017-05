Pleno.- PSdeG pide evitar a subida acumulativa do 1% das peaxes da AP-9, que PP atribúe á xestión socialista

O PSdeG pediu á Cámara galega que inste á Xunta a dirixirse ao Ministerio de Fomento para que asuma nos seus orzamentos as obras de ampliación da AP-9 e evite así a subida acumulativa de peaxes dun 1% durante 20 anos a partir de 2018. Unha medida á que os populares galegos avanzaron o seu rexeitado ao atribuír esta situación á xestión realizada polo Goberno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero.

En concreto, a proposición non de lei, que tamén pedía recuperar a redución das tarifas suprimida en 2012, foi defendida polo deputado Raúl Fernández, quen lembrou que a Autoestrada do Atlántico "naceu coa intención de ser dinamizadora" e "xerar valor engadido" aos seus usuarios.

"Hoxe a percepción é que esta oportunidade para a economía dos galegos está a converterse nunha carga inasumible para as empresas e os cidadáns", manifestou para asegurar que "co actual modelo de peaxes" os galegos "sempre perden" mentres "a concesionaria sempre gana".

A proposta, contou con senllas emendas dos nacionalistas e de En Marea, ambas finalmente rexeitadas polo grupo autor da proposta e que pedían modificar o punto no que se reclamaba a Fomento que asumise o custo das obras de ampliación.

Así, en primeiro lugar, o deputado do Bloque Luís Bará demandada, ademais de descontos nas peaxes, que as obras de ampliación levasen a cabo "a cargo dos beneficios" de Audasa; mentres que, pola súa banda, os parlamentario Marcos Cal defendía negociar coa concesionaria para que suspenda esta subida da "1%" recollida no protocolo asinado en decembro de 2012 pola entón ministra Ana Pastor e Audasa.

REXEITAMENTO DO PP

Respecto diso, o deputado do PPdeG cualificou de "curioso" que "agora o PSOE expoña unha redución de tarifas" cando, segundo indicou, "foron os socialistas os que levaron a esta situación" ao pactar o Goberno de Zapatero "os termos deste incremento do 1%".

"Que presente isto o PSOE cando é o responsable único mostra pouca responsabilidade. No oportunismo nós non estaremos", sinalou para xustificar a súa posición contraria.

Na súa quenda de peche, Raúl Fernández, afeoulle ao parlamentario popular que compare "un pacto sen validez xurídica" coa firma "dun protocolo" como o subscrito por Ana Pastor.