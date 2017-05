Pleno.- O PSdeG pide unha garantía de ingresos para as familias monoparentais con dous fillos e menos de 12.000 euros

O PSdeG pediu este martes á Xunta que poña en marcha un programa de garantía de ingresos para as familias monoparentais con dous fillos a cargo e uns ingresos brutos anuais inferiores aos 12.000 euros.

En concreto, ante o pleno da Cámara, a deputada socialista Noela Blanco defendeu unha proposición non de lei (cuxa votación se sustanciará o mércores) na que tamén requiriu á Xunta deducións fiscais para as familias monoparentais con dous fillos similares á que gozan as familias numerosas.

Entre outras medidas, demandou que se considere "prioritarios" aos proxenitores destas familias cando se atopen en situación de desemprego, a fin de facilitar a súa inserción laboral, e de cara ao acceso a unha vivenda.

Coa parlamentaria do PSdeG, quen apuntou que o 82 por cento destas familias teñen á súa fronte a unha muller, coincidiu o resto da oposición. Por boca de Paula Vázquez Verao, En Marea reclamou tamén un incremento das medidas de conciliación; mentres Montse Prado (BNG) solicitou "políticas eficaces adaptadas a esta realidade".

"INICIATIVA DÉJÀ VU"

No entanto, en representación do PPdeG, Marta Rodríguez Arias considerou que se trata de "unha iniciativa déjà vu", pois fai apenas tres meses que se aprobou unha similar a instancias dos populares e a Xunta está a traballar niso. "Non nos parece un debate serio", censurou.

Na súa quenda de peche do debate, Noela Blanco respondeulle que "van apañados" se pensan que os socialistas estarán "de brazos cruzados" ou "esperando sentados" vendo que o Goberno galego "non fai o seu traballo" no relativo á atención ás familias monoparentais.