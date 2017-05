O grupo municipal do PP no Concello de Vigo solicitará por escrito a comparecencia no Pleno da tenente de alcalde, Carmela Silva, para que "dea explicacións" sobre os casos xudiciais "que afectan os seus familiares", segundo avanzou este martes a portavoz do grupo, Elena Muñoz.

A edila 'popular' lembrou que pasaron tres semanas desde que se coñeceu a apertura de xuízo oral contra un funcionario acusado de prevaricación, malversación e falsidade documental, en relación coa contratación dunha familiar de Silva nunha concesionaria municipal. "Tres semanas de silencio e nin unha soa explicación política", apostilou.

Así mesmo, Muñoz apuntou que están a ser investigados outros dous concelleiros (Ángel Rivas e Francisco Javier Pardo), "un deles cuñado da señora Silva", pola concesión dun "dubidoso plus" precisamente a ese alto funcionario.

A portavoz do PP subliñou que "nin Silva nin ninguén do goberno local deu a cara" para explicar esas situacións, e que, de feito, a tenente de alcalde, "só abriu a boca para ameazar". "Temos o máximo respecto pola Xustiza, pero tamén han responsabilidades políticas e explicacións que se deben dar", engadiu.

Por outra banda, pediu que, na súa comparecencia, Carmela Silva aclare por que os seus familiares "atopan traballo no círculo onde ela se move", en alusión a estes casos e ao feito de que "tamén unha sobriña" da actual presidenta da Deputación exerce como asesora no organismo provincial. "Tantas coincidencias deben ser explicadas. Esperamos que a señora Silva sexa valente e dea a cara, e non se esconda detrás dos funcionarios como fixo outras veces", sentenciou.