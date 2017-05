Pleno.- A oposición pide convocar o Consello Asesor do Libro recolleito na lei galega

Os grupos da oposición --En Marea, BNG e PSdeG-- pediron ao Parlamento de Galicia que convoque o Consello Asesor do Libro, que recolle a lei do libro galega, e que se reuniu por última vez en 2009.

Ademais, estes grupos demandaron publicar, no prazo dun mes, o plan director do libro cuxos traballos de redacción foron iniciados en 2013.

Na xornada plenaria, a deputada de En Marea Ánxeles Cuña defendeu unha proposición non de lei para crear este órgano asesor. A iniciativa contou cunha emenda do Bloque, que urxía convocar este órgano, xa previsto na normativa, e incluía a publicación do plan director do libro.

Así, na súa intervención, Ánxeles Cuña afeou á Xunta que "a cultura e a lingua" non sexan unha prioridade nas súas políticas e que as medidas que pon en marcha nestas materias consideren esta rama "como un produto de consumo" do mesmo xeito que "calquera outra mercadoría".

Pola súa banda, a parlamentaria do Bloque Olalla Rodil lembrou que este Consello Asesor do Libro reuniuse por primeira vez en febreiro de 2008, baixo o goberno do bipartito, e afeou que, desde 2009, con Roberto Varela como conselleiro de Cultura do PPdeG, nunca se volvese a reunir. "Nunca máis se reuniu porque o sector editorial para o PP non é unha prioridade en ningún caso", reprochou.

Tras iso, Rodil tamén lembrou que o actual Executivo autonómico iniciou os traballos de redacción do plan director do libro en 2013, polo que emprazou aos deputados populares a "non votar en contra dun plan" que eles mesmos propuxeron. "Ou só era propaganda?", pronunciouse.

A iniciativa tamén contou co apoio do PSdeG, cuxa deputada Concepción Burgo lamentou que, en todos os plenos, a oposición teña que defender medidas para que a Xunta "cumpra as leis". "É realmente preocupante o que está a ocorrer co PP", censurou.

POSTURA DO PP

Pola súa banda, a deputada popular Teresa Egerique afeou a En Marea que traia á Cámara unha proposta para demandar a creación de algo que xa existe. "Non se volveu a reunir porque todas as medidas que levan a cabo nesta materia son medidas que leva a cabo a Xunta cunha interlocución sectorial garantida en todo momento", sinalou.

Con todo, a popular considerou que se o sector necesita unha reunión deste órgano "pode pedila" e reiterou que a implicación do Goberno galego co sector editorial "é absoluta" cun plan de lectura que "funciona e con resultados".