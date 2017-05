Un empresario e un perito acusados de estafar á Xunta negan inflar as expropiacións para o nó de Curro

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo por unha presunta estafa da que foi vítima a Xunta nas expropiacións de terreos para a construción do macronudo de Curro, entre os municipios de Barro e Meis (Pontevedra).

No banco dos acusados sentaron Juan Luís Abal Piñeiro, o propietario da empresa Áridos de Curro (Aricur), titular dos bens expropiados, e Juan Manuel Melón Somoza, perito da empresa Topo2000 contratada pola Xunta para valorar os terreos a expropiar pola propia administración.

Segundo o fiscal, Jesús Cales, ambos os acusados "inflaron" de forma artificial as valoracións, de modo que a Xunta acabou abonando 1.262.000 euros por uns bens que, segundo a Fiscalía, valían entre 286.000 e 345.000 euros aproximadamente.

A acusación pública sostén que os bens afectados valoráronse seis veces por encima do seu valor real, polo que ao termo da vista oral mantivo a súa petición inicial de cinco anos de cárcere para cada un dos acusados, así como multa de 20 meses -a razón de dez euros de cota diaria-, e no caso do perito, que sexa inhabilitado para esta función de tasador durante cinco anos. O avogado do Estado e o da Xunta adheríronse a esta petición.

FAMILIAR DE LOUZÁN

Pola súa banda o empresario rexeitou a acusación e negou que tivese contacto con algún político "para nada, iso é unha barbaridade". Con todo, no xuízo lembrouse que o acusado é familiar do expresidente da Deputación de Pontevedra e do PP provincial Rafael Louzán Abal.

Juan Luís Abal tamén mostrou a súa ignorancia sobre cuestións contables e pago de impostos. "De leis e iso eu non entendo, eu só sei de canteiras", asegurou.

Ademais, Abal defendeu que "o problema" se debe a unha cuestión persoal cun perito ao que contratou un traballo e máis tarde despediu.

O aludido é Marcos Lojo Abal que compareceu como testemuña e explicou ante o tribunal que foi el quen presentou a denuncia por estes feitos ante a fiscalía. Segundo relatou, na súa condición de perito foi contratado polo dono de Aricur para taxar o valor da súa empresa, un traballo polo que acordaron pagar o 5% do valor final da expropiación.

Nun principio o empresario estimaba que pola súa explotación de áridos pagaríanlle uns 100.000 euros, pero en marzo do 2009 produciuse un cambio político na Xunta de Galicia e dixéronlle que o diñeiro llo ían a dar "pola súa relación familiar" de modo que lle dixo que xa non contaba con el, que lle ían a pagar 1,2 millóns e que: "Non vas chupar diñeiro de nós".

"Nas aldeas todos coñecémonos, e el é primo de Louzán", por iso é polo que denunciase, dixo Marcos Lojo, aínda que a investigación non puido chegar a demostrar un suposto delito de tráfico de influencias.

Sobre a pericia encargada pola Xunta, Marcos Lojo indicou que el tamén ía taxar a expropiación en máis dun millón de euros.

O outro acusado, Juan Melón Somoza, tamén negou sufrir presión política algunha "para que tratase con agarimo esta valoración", tal e como lle preguntou o fiscal. Este perito defendeu que son correctos todos os seus cálculos que figuran no informe de expropiación que elaborou para a Xunta de Galicia.

VISTO PARA SENTENZA

Durante a vista deste martes compareceron ante as maxistradas da sección segunda numerosos peritos convocados polas partes para tratar de dilucidar os criterios cos que se elaborou esta complexa valoración, coincidindo todos eles en que tamén na xurisprudencia existe controversia sobre cuestións como o cálculo do lucro cesante.

O xuízo tivo que continuar durante a tarde debido á extensión dos testemuños das partes ocupáronse en argumentar sobre o diferencial de rendas, a duplicidade dalgúns conceptos indemnizados e a compatibilidade do cesamento e traslado da actividade da empresa. O xuízo quedou visto para sentenza.