TURISMO.- A Xunta publicará este mércores no DOG os criterios da normativa de vivendas de uso turístico

A Xunta difundirá este mércores unha instrución da nova regulación de vivendas de uso turístico a través do Diario Oficial de Galicia (DOG), na web de Turismo de Galicia e no portal de transparencia do Goberno galego.

A finais de abril, a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) requiriu á Xunta modificar este decreto de vivendas turísticas ou interporán un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pois asegura que inclúe artigos que "restrinxen a competencia efectiva" no sector dos servizos de aloxamento.

Na instrución que se publicará o mércores a Xunta incide en que a cesión das vivendas de uso turístico "terán que ser na súa totalidade", polo que o aluguer por estancia queda fóra do concepto de vivendas de uso turístico.

Ademais, entre outras cuestións, o período de aloxamento continuado non poderá exceder o tres meses, polo que os períodos superiores non entrarán nas tipoloxías deste decreto.