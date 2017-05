Admitidos 7.702 nenos de 11.473 solicitudes na lista provisional de escolas infantís da Xunta

A Xunta publicou este martes a lista provisional de admitidos na rede autonómica de escolas infantís --de 0 a 3 anos-- para o próximo curso, 2017-2018, con 7.702 admitidos dun total de 11.473 solicitudes.

Entre os 3.771 non admitidos, hai 282 familias pendentes de completar documentación e 3.489 en lista de espera provisional. Nesta cifra contabilízanse as solicitudes daquelas familias que teñen marcadas varias opcións, aclara a Xunta. Os datos foron publicados no portal web da Consellería de Política Social.

Respecto diso, o Goberno galego afirma que, do mesmo xeito que o ano pasado, atenderá a todas as familias que finalmente queden sen praza na rede de escolas autonómicas adxudicándolle unha praza concertada ou axudando ao pago dunha praza nunha escola privada a través do Bono Concilia --que conta con máis de 3,4 millóns para esta nova edición--.

Por outra banda, a Consellería de Política Social informou este martes de que concede axudas a un total de 48 escolas infantís de iniciativa privada para o mantemento de 2.670 prazas, cun orzamento de 3,1 millóns de euros.