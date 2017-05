Unións Agrarias (UU.AA.) criticou como "parches mediáticos" as medidas da Consellería de Medio Rural ante os danos producidos en viñedos de Ourense e Lugo polas xeadas.

Respecto diso, censura que medidas como rebaixas fiscais "carecen de sentido" nestes momentos cando explotacións de catro demominaciones de orixe "perderon o cento por cento" da súa capacidade de produción.

Por iso, insiste en reclamar axudas directas para paliar "minimamente" as "graves consecuencia económicas que viven miles de familias de colleiteiros de Ourense e Lugo".

Ademais, esixe que se convoque "inmediatamente" unha mesa técnica que coordine unha estratexia de actuación que inclúa tamén á castaña de Viana do Bolo, a pataca de Vilalba e o kiwi da provincia de Pontevedra.

"Sorpende que na lexislatura cualificada polo presidente da Xunta como a do rural, polo especial interese que se ía prestar, na crise esquézanse dos compromisos e dean as costas á viabilidade de miles de postos de traballo que están en xogo neste momento no sector vitivinícola de Galicia", reprocha o sindicato agrario.