Varios monumentos galegos iluminaranse de púrpura este mércores con motivo do Día Mundial do Lupus

A Torre de Hércules, a ponte romana de Ourense, a fachada do Concello de Ferrol ou as Torres do Gaiás na Cidade da Cultura constitúen algúns dos monumentos galegos que se iluminarán este mércores de púrpura con motivo do Día Mundial do Lupus.

Así o explica a Asociación Galega de Lupus (AGAL), que promove unha serie de acto como conmemoración do día mundial desta patoloxía en Galicia este 10 de maio co fin de "dar máis información á poboación" sobre esta enfermidade.

Neste sentido, AGAL incide na importancia de "dar difusión a estes eventos para concienciar á poboación sobre esta enfermidade" e que "aos poucos" deixe de ser unha patoloxía "rara, pouco coñecida".

Este mércores a partir das 22,00 horas a Torre de Hércules na Coruña iluminarase de púrpura, así como a fonte de Catro Camiños na cidade herculina, o Paraugas 'Ría O Burgo' en Cambre, a ponte romana de Ourense, a fachada do Concello de Ferrol e as Torres do Gaiás en Santiago.

O lupus é unha enfermidade autoinmune pola que o sistema inmunolóxico do afectado ataca as células do propio corpo, provocando dano nos tecidos e lesións en órganos vitais. Trátase dunha patoloxía que padecen máis de cinco millóns de persoas en todo o mundo e cuxo número aumenta cada ano en máis de 100.000.

DEMANDAS

AGAL destacou, ademais, que leva a cabo unha serie de demandas á Consellería de Sanidade e ao Sergas, dado que "os recortes" ou "axustes orzamentarios" están, ao seu xuízo, "repercutindo gravemente na atención sanitaria de pacientes con enfermedade autoinmunes".

Por iso, esta asociación apuntou que se reunirán o vindeiro luns 22 de maio en San Lázaro co subdirector de Planificación Asistencial, Alfonso Alonso.