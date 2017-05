A Complutense organiza unhas xornadas como peche simbólico aos actos polo centenario de Camilo José Cela

A Universidade Complutense de Madrid organizou para os días 10 e 11 de maio as xornadas 'Literatura e Xornalismo(homenaxe a Camilo José Cela)' como peche simbólico aos actos conmemorativos do centenario do nacemento do escritor, que tratarán o tema da relación de Cela co oficio xornalístico, segundo informou a universidade.

As xornadas serán inauguradas polo reitor da Universidade Complutense, Carlos Andradas; o decano da facultade de filoloxía, Eugenio Luján, e o membro da fundación Camilo Jose Cela e fundación Charo, Camilo José Cela Conde. O día de clausúraa coincidirá co aniversario do escritor, que este 11 de maio cumpriría 101 anos.

O poeta e crítico literario Jorge Urrutia pronunciará, este mércores 10 de maio, a conferencia inaugural co título de 'A ficción como espello. O xornalismo de Camilo José Cela' e a continuación terá lugar unha mesa redonda sobre 'O texto xornalístico en Cela', coa participación de Bieito Rubido, Juan Luís Cebrián e Darío Villanueva, e o editor Eduardo Riestra como moderador.