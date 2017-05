Ferido un menor tras a saída de vía dun vehículo en Lugo, cuxa condutora deu positivo na alcoholemia

Un menor resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado o martes pola tarde ao saírse da vía un vehículo en Lugo, cuxa condutora deu positivo no control de alcoholemia.

Así o informou a Policía Local de Lugo, que indicou que o accidente tivo lugar sobre as 19,20 horas do martes no Camiño da Roca, cando un turismo se saíu da vía e chocou contra unha árbore.

Neste sinistro resultou ferido un menor que ocupaba o asento dianteiro do vehículo, con matrícula C-2827-CG, segundo indicaron as mesmas fontes policiais.

Mentres a condutora do vehículo, C.M.E.V., de 46 anos e veciña de Lugo, arroxou un resultado de 0,90 miligramos por litro de aire expirado, polo que se iniciaron dilixencias xudiciais por un delito contra a seguridade viaria.