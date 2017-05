O 'Super Once' deixa 5.000 euros nas Pontes (A Coruña)

Un boleto do 'Super Once' deixou un premio de 5.000 euros na localidade coruñesa das Pontes, no sorteo correspondente ao martes 9 de maio.

O axente vendedor do Once Alejandro Villar Vellón é quen vendeu o boleto agraciado cos 5.000 euros --na categoría 9 de 10--, desde o seu punto de venda das Pontes.

'Super Once' é un produto formado por unha matriz de 80 números, numerados do 1 ao 80, e consiste en elixir entre 5 e 11 números da matriz sendo a súa orde indiferente. Previa celebración dun sorteo obterase unha combinación gañadora formada por 20 números dos 80. Os sorteos de 'Super Once' celébranse todos os días.