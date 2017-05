A 37ª Feira Internacional do Monicreque reúne en Sevilla a 33 compañías de teatro, dúas delas de Galicia

A edición número 37 da Feira Internacional do Monicreque de Sevilla, a actividade máis lonxeva do Instituto da Cultura e as Artes do Concello de Sevilla (ICAS) e o festival de teatro de monicreques máis antigo de España, terá lugar desde este mércores 10 e ata o 27 de maio e reunirá a 33 compañías de teatro de monicreques procedentes de varios puntos, dúas delas de Galicia. Ademais, espera alcanzar uns 25.000 espectadores.

Cartel da 37 edición da Feira Internacional do Monicreque | Fonte: Europa Press

En concreto, a Feira, enmarcada no programa do ICAS '+Cultura na primavera', contará en 2017 coa presenza de compañías internacionais procedentes de países como Portugal, Arxentina, Perú e distintas comunidades de España como Cataluña, Comunidade de Madrid, Galicia, País Vasco, Comunidade Valenciana e Andalucía, con representacións de Sevilla, Granada, Xaén, Málaga e Cádiz.

Estas compañías, seleccionadas tanto polo seu elevado nivel artístico como pedagóxico, mostrarán nos seus espectáculos distintas técnicas do teatro de monicreques como luva, 'muppets', varilla, sombras, fío ou animación de obxectos.

A Feira do Monicreque de Sevilla estenderase polos barrios da cidade, de forma que, ademais dos espazos tradicionais --Teatro Alameda, Salga Cero, Salga A Fundición e Alameda de Hércules--, a Feira programa espectáculos en todos os distritos de Sevilla, ben en centros cívicos, en salas de xestión privada --ás que neste ano ás xa tradicionais Salga Vento Sur e Sala TNT súmase a Sala A Imperdible--, ou en rúas peonís. Ademais, e de forma nova nesta edición, prográmanse actividades no marco da Feira do Libro de Sevilla.

En total, daranse cita en Sevilla 33 compañías de teatro de monicreques que ofrecerán 32 espectáculos, cun total de 47 representacións. Funcións escolares e familiares, teatro de rúa e pasacalles para todos os públicos, monicreques para adultos, tres exposicións e dous talleres completan unha atractiva e variada oferta lúdica e cultural que gozarán ao redor de 25.000 espectadores de todas as idades que cada ano demostran coa súa masiva afluencia o interese dos sevillanos e de cuantos visítannos por esta Feira do Monicreque que cumpre 37 anos.

Por último, contarase cunha programación especial da Feira, estendida pobos da provincia como La Rinconada, Tomares e Tocina, e ao Festival de Monicreques Cidade de Cádiz.

COMPAÑÍAS CONVIDADAS

Entre as compañías convidadas a participar na 37 Feira Internacional do Monicreque de Sevilla a organización contará coa presenza de Lafontana Formas Animadas e Cendrev (Portugal), Julia Sigliano (Arxentina), Teatro, Cabana Kojachi (Perú), Tropos Teatro de Monicreques e Coke Riobóo (Comunidade de Madrid), Zero en Conduta e Xarop Teatre (Cataluña), Kalina Teatro e Monicreques Alakrán (Galicia), A Carreta (Comunidade Valenciana) e Markeliñe (País Vasco).

De Andalucía estarán presentes a compañía xerezana A Pingueira de Lazotea, a malagueña Rolabola, as jiennenses A Canela e Ymedioteatro, as granadinas A Rous e Area nos Petos, e as sevillanas Ana Santa Cruz, Despece Teatro, Monicreques Albero, Black on Black, Á Sombrita, Titarayana, A Tranfulla, Factoría de Trapos, Teatro das Marabillas, Os Curmáns de Píter, Soldenoche Teatro, Monicreques Caracartón e Bufo Teatro.

A 37 Feira Internacional do Monicreque de Sevilla pretende achegar ao público sevillano, aos profesionais e aos amantes desta expresión artística, a tradición e a vangarda do mundo do monicreque.

Trátase dun proxecto do ICAS do Concello de Sevilla, no que tamén colaboran o Ministerio de Cultura --a través do Inaem--, Unima-Andalucía, Salga Cero Teatro, Salga A Fundición, Centro TNT, Salga Vento Sur, Teatro Duque-A Imperdible, C.C. As Sirenas e os distintos distritos municipais da cidade.

EXPOSICIÓNS

Este ano, ademais, a Feira do Monicreque contará con tres exposicións que poderá gozar o público, entre as que figura a mostra '30 anos de Bufo & Marabillas', que se instalará no Dormitorio Alto do Espazo Santa Clara do 12 ao 22 de maio.

Outra exposición é 'Barriga Verde' (Monicreque tradicional galego), coordinada pola Asociación Morreu ou Demo (Galicia), que poderá visitarse na Sala Antiquarium do 13 de maio ao 7 de xuño; e un ano máis, en colaboración con Unima Andalucía e con 15 comercios do centro da cidade, poderá verse a exposición 'Os Monicreques e os Escaparates'.

Concretamente, os comercios do centro da cidade cos que se colabora nesta iniciativa son O Gusanito Lector (Feira, 110); Libraría Baena (Feira, 26); Casa Tejera (Feira, 77,79); Anasana (Feira, 37); Re-Read (Tarifa, 7); Libraría Reguera (Almirante Apodaca, 23,25); Patchwork (Almirante Apodaca, 13); Templo (Amor de Deus, 39); (Snappy Book, Trajano, 39); Padilla Libros (Trajano, 18); Ecopeque (Regina, 17); Isadora (Pérez Galdós, 1); A Importadora (Pérez Galdós, 2); Un Gato en bicicleta (Pérez Galdós, 22) e Diwap (Feira, 40).

Nas 36 edicións celebradas anteriormente participaron 357 compañías de 39 países do cinco continentes e de ata doce comunidades autónomas de España, para ofrecer un total de 1.761 representacións, máis 51 exposicións e 38 cursos e obradoiros, que gozaron 666.389 espectadores.