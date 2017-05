As treboadas causan diversas inundacións en vivendas, rúas e estradas en localidades ourensás e lucenses

As treboadas rexistradas nas últimas horas causaron inundacións en vivendas, rúas e estradas de varias localidades galegas, nas provincias de Lugo e Ourense, pero non se rexistraron feridos.

Así o informou o CAE 112 Galicia, que rexistrou diversos incidentes relacionados coa alerta de nivel amarelo por treboadas decretada para o martes pola Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) na provincia de Lugo, Montaña de Ourense e comarca de Valdeorras.

A maioría dos incidentes debéronse a inundacións en vivendas, rúas e estradas, pero "en ningún dos casos houbo que lamentar danos persoais", segundo concretaron as mesmas fontes.

Sobre as 21,30 horas do martes persoal de incendios indicou ao 112 Galicia a existencia dun lume nunha casa. Unha vez extinguido, efectivos do GES de Becerreá confirmaron que ardeu un alpendre na súa totalidade pegado a unha vivenda provocado por un lóstrego que prendera no cadro eléctrico.

Ademais, sobre as 21,15 horas do martes, persoal de seguridade de Adif indicou que un tren Alvia con 85 pasaxeiros a bordo tivo que interromper a circulación ao paso por Quereño, en Rubiá (Ourense), por mor da meteoroloxía, pero ningún dos pasaxeiros resultou afectado. Sobre as 23,00 horas, persoal de Adif comunicou que o tren xa continuase a marcha sen problema algún.

EVACUADOS EN RESIDENCIA

Mentres, en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), pasados uns minutos das 21,00 horas, traballadores dunha residencia de anciáns indicaron ao 112 Galicia que tivesen que evacuar aos residentes a unha planta superior do inmoble, posto que a auga que entraba polos sumidoiros e desaugadoiros e estaba a alagar a residencia.

Ata o lugar desprazáronse efectivos do corpo de bombeiros que, coa axuda de bombas de achique, lograron baixar o nivel da auga e controlar a situación. Ningún dos residentes sufriu risco algún en ningún momento, segundo asegurou o servizo de emerxencias.

Así mesmo, no Barco de Valdeorras, na Avenida do Bierzo, un particular indicou que tiña uns 15 centímetros de auga na parte superior da casa e a planta baixa completamente anegada.

Uns minutos antes, tamén no Barco de Valdeorras, varios turismos quedaron atascados a causa da auga caída nese momento cando circulaban pola estrada que une este municipio ourensán e A Rúa.

Desprazados os servizos de emerxencia ao punto, indicaron que os condutores e ocupantes dos turismos estaban todos fose e descartáronse danos persoais.

Ademais, en Valdeorras a Guardia Civil rescatou a unha persoa que quedara atrapada co seu vehículo no Túnel de Vegamolinos. Ata o lugar tamén se desprazaron os Bombeiros da localidade, Policía Local e os membros do GES, despois de ser informados polo 112 Galicia.