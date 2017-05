Evacuada unha muller tras precipitarse dunha ponte na N-634 no Pino (A Coruña)

Unha muller foi evacuada este mércores pola mañá tras precipitarse por unha ponte na estrada N-634 no límite dos municipios coruñeses do Pino e Frades.

Segundo informou o 112 Galicia, os servizos sanitarios desprazáronse este mércores pola mañá ata a zona tras ser alertados polo servizo de emerxencias para evacuar a unha muller que se precipitou desde unha ponte.

Os feitos tiveron lugar sobre as 7,00 horas no punto quilométrico 690 da estrada N-634, cando un particular deu a voz de alarma ao 112 Galicia.

Por iso, o CAE 112 Galicia puxo a situación en coñecemento da Guardia Civil de Tráfico. Ao lugar, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial e outra medicalizada, que evacuou á muller, duns 43 anos de idade, ao Hospital Clínico de Santiago, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.