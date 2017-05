O servizo de Oncoloxía Radioterápica de Santiago renova a súa tecnoloxía con dous novos aceleradores

O servizo de Oncoloxía Radioterápica da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela renovou a súa dotación en alta tecnoloxía con dous novos aceleradores lineais: o TrueBeam de Varian doado pola Fundación Amancio Ortega e que xa está a atender doentes, e un segundo equipo que se está instalando e calibrando para estar operativo nuns meses.

Segundo informou o Sergas, o equipo Varian, modelo TrueBeam, está considerado como "un dos equipos de tratamento con radiacións tecnoloxicamente máis avanzados do mundo". Trátase dunha máquina redeseñada desde cero para "mellorar a precisión xeométrica" de todos os seus movementos, garantir a súa estabilidade e integrar todos os sistemas necesarios baixo un único sistema de control.

O xefe do servizo de Oncoloxía Radioterápica desta xerencia, Antonio Gómez Caamaño, destacou que, co seu uso, conséguese un tratamento "máis rápido e seguro" para o enfermo a través de técnicas "baseadas no control do movemento e a radioterapia guiada por imaxe".

A maiores, Sanidade indicou que o próximo ano incorporarase outro novo acelerador, polo que o servizo "verá renovada e modernizada toda a frota de aceleradores lineais" na xerencia sanitaria compostelá.

Por outra banda, a xerencia tamén incorporou un novo TAC no servizo de radioterapia, que achega un sistema de imaxe radiológica especificamente dotado para axudar na planificación que realizan os especialistas cando deseñan a abordaxe radioterapéutico de cada enfermo.

CARACTERÍSTICAS

O novo acelerador emprega a técnica de 'arcoterapia volumétrica de intensidade modulada (VMAT)', unha tecnoloxía coa que o fai de radiación adáptase á arquitectura do tumor, virando ao redor do paciente de maneira ininterrompida. "Trátase dunha técnica moi precisa, que permite administrar altas doses de radiación protexendo ao máximo os tecidos e órganos sans situados preto do tumor", lembrou a Xunta.

Por outra banda, reduce o tempo total do tratamento, polo que terapias que antes duraban 6/8 semanas, coa nova tecnoloxía poden acurtarse a 2/3 semanas de exposicións.

No pasado ano, o servizo de Oncoloxía Radioterápica da xerencia compostelá tratou con radioterapia externa a un total de 1.175 pacientes. As patoloxías máis frecuentemente tratadas son as metástasis/outra patoloxía paliativa (382), cancro de mama (203), cancro de próstata (175) e cancro de recto (95). Os tratamentos paliativos representan aproximadamente o 33% do total. O número de reirradiaciones foi de 63, de radioterapia intraoperatoria 4 e de irradiación corporal total 5.

No 2016 tratáronse con radiocirugía un total de 94 doentes, sendo a patoloxía máis frecuentes as metástasis cerebrais. Con braquiterapia tratáronse un total de 88 doentes (252 aplicacións), o procedemento máis frecuente foi a aplicación de cilindros vaginales (183 aplicacións). A braquiterapia prostática realizouse en 27 doentes e a braquiterapia ocular (Servizo de Oftalmoloxía) en 14 usuarios.