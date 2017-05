Abanca abre oficina en Brasil e presenta o seu modelo de servizo internacional ante 200 empresarios de orixe galega

Abanca iniciou as súas operacións no mercado de Brasil coa apertura da súa primeira oficina no país, inaugurada este martes en Río de Janeiro polo conselleiro delegado da entidade, Francisco Botas.

Abanca abre oficina en Brasil | Fonte: Europa Press

O acto central de varios días de actividades en chan brasileiro foi a presentación do modelo de actividade internacional de Abanca ante un auditorio formado por máis de 200 empresarios de orixe española, fundamentalmente galego, radicados no país suramericano.

O programa de traballo desenvolvido polos directivos da entidade incluíu tamén outros encontros máis reducidos con empresarios de orixe española e novas empresarios locais, segundo informa o banco nun comunicado de prensa.

Francisco Botas, apunta, sinalou na súa intervención que Abanca ten unha especial sensibilidade cara aos emigrantes, as súas familias e as súas empresas, e por iso a entidade ha decido investir en Brasil.

"Ofrecemos aos nosos clientes internacionais un modelo de servizo diferencial con atención persoal e especializada, cobertura xeográfica total e horario de atención ampliado grazas para o efecto da diferenza de fusos horarios", explicou Botas.

MODELO ÚNICO NO MERCADO

As diferentes reunións de traballo mantidas en chan brasileiro serviron para expor o modelo de servizo internacional de Abanca, centrado na atención á populosa comunidade de empresarios e familias de orixe española residentes no nove países de Europa e América, entre eles Brasil, nos que xa está presente a entidade.

"Pola dimensión da súa economía e o seu potencial de crecemento, Brasil constitúe un mercado de gran interese para Abanca", segundo destaca a entidade na nota.

O elemento central deste modelo é a atención ao cliente a través de equipos situados tanto en España como no seu país de residencia. O cliente ten á súa disposición ata tres puntos de atención entre os que elixe en cada momento en función das súas necesidades: no seu país de residencia, a súa oficina de representación local; e en España a súa oficina de referencia apoiada por xestores especializados no segmento de clientes non residentes, máis, no caso de ser empresario, o equipo de xestores de comercio exterior de Abanca.

PRESENZA INTERNACIONAL

No ámbito internacional, Abanca está presente en Brasil, México, Panamá, Venezuela, Francia, Alemaña e Reino Unido (en todos eles a través de oficinas de representación), Portugal (con ficha bancaria propia) e Suíza (ambas as modalidades).

Abanca dispón no conxunto deses países dun total de 13 centros de atención e servizo ao cliente.

Como parte da súa aposta internacional, segundo indica, acaba de pór en marcha en México unha financeira a través da cal xa está en disposición de comezar a conceder financiamento a empresas mexicanas e españolas que operen no país.