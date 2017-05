Como son os últimos días de vida nos pacientes nos que a morte é previsible?

tedes moito sentido do humor, lembro o caso do paciente que o tiñan sedado cun nolotil e a enfermeira non atopaba o medico e chamaba e chamaba, o home berraba coma un animal ... e morreu asi, un nolotil e pouco debería necesitar opiáceo do bo, o final foi "exitus" e o darlle a volta para preparalo para o tanatorio botou un liquido rosáceo pola boca... O TIPO REVENTOU POR DENTRO!!!