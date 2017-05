A banda madrileña Havalina actuará este sábado en Santiago con SON Estrella Galicia

A banda madrileña Havalina, formada por Manuel Cabezalí, Javier Couceiro e Jaime Olmedo, actuará este sábado, 13 de maio, na capital galega co seu noveno LP titulado 'Muerdesombra' no marco do ciclo SON Estrella Galicia.

Havalina en SON Estrella Galicia | Fonte: Europa Press

Segundo informa a organización, trátase dun disco que se penetra en novos territorios a través da experimentación, "afastándose da área de confort do grupo". Como eles mesmos comentan, os seus seguidores atoparán neste traballo "a esencia de Havalina pero tamén matices máis artesáns e arriscados", segundo engade.

A cita será este sábado a partir das 20,30 horas na Sala Riquela de Santiago de Compostela. As entradas están á venda en SON Tickets a 12 euros.

No seu VIII edición, SON Estrella Galicia mantén a súa aposta pola música alternativa, segundo destaca, "aquela que mestura estilos diversos, fusiona xéneros e crea tendencia sen esquecer os clásicos".

Este ciclo anual vai contar con máis de 150 concertos en 16 cidades repartidas ao longo do territorio nacional e tamén con directos alén do charco, en Brasil.