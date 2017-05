O salario galego gaña un 0,2% de poder adquisitivo, o seu primeiro incremento no últimos cinco anos

O salario galego gañou un 0,2% de poder adquisitivo en 2016, o seu primeiro incremento no últimos cinco anos, a pesar de diminuír un 0,1% (unha perda de apenas 1 euro mensual), debido á variación dos prezos ao consumo, que o pasado ano baixaron un 0,3% en Galicia.

Billetes de 500 e 200 euros | Fonte: Europa Press

Así o reflicte o V Monitor Anual Adecco sobre salarios para Galicia, no que, en base á última enquisa trimestral de custo laboral, a empresa de recursos humanos analiza a evolución da remuneración media galega, tanto no último ano, como no último lustro.

A pesar desta melloría do poder adquisitivo galego, ao longo do último lustro, o salario medio na comunidade acumula unha perda na súa capacidade de compra dun 2,8%, algo máis marcada que a caída dun 2,4% sufrida de media no conxunto estatal.

En termos de euros correntes, a deterioración do poder adquisitivo do salario medio de Galicia entre 2011 e 2016 equivale a 41 euros mensuais fronte a 40 euros para toda España.

Isto vén dicir que, para que a remuneración media galega recuperase o poder de compra que tivo en 2011 debería incrementarse en 41 euros por mes (492 euros anuais).

SALARIO MEDIO

O salario medio galego atópase en 1.447 euros mensuais. En comparación coa media de España, de 1.636 euros, é un 11,6% máis baixo (189 euros menos cada mes e 2.268 euros anuais).

Esta diferenza implica que un asalariado medio en Galicia debe traballar todo un ano para obter o mesmo que un traballador medio de España percibe en menos de once meses.

Desde 2011 ata agora, a evolución do salario galego tamén é máis desfavorable que a da media, ao non acumular cambio algún a remuneración en Galicia (é igual o salario actual ao de 2011). En cambio, no mesmo lapso, o salario medio español presenta unha revalorización dun 0,3%.

A brecha que separa ambas as magnitudes mostrou unha lixeira tendencia a ensancharse, segundo destaca Adecco. Mentres en 2011 era dun 11,3%, en 2016 alcanzou o 11,6%. En termos absolutos, a diferenza pasou de 184 a 189 euros mensuais.

DENTRO DO CONXUNTO ESTATAL

Galicia é unha do oito comunidades autónomas con salarios baixos (por baixo de 1.500 euros). O salario medio galego ocupa o décimo quinto posto, é dicir, é o terceiro máis baixo; só por diante dos de Canarias (1.402 euros por mes) e Estremadura (1.333 euros mensuais).

Con todo, do once autonomías que presentaron descensos, Galicia exhibe o recorte máis moderado. Os máis pronunciados corresponden a Aragón (-0,9%), Andalucía (-1,1%) e A Rioxa (-2,3%).

Pola súa banda, entre as rexións que viron incrementarse os seus salarios sobresaen Cantabria (+4,2%), Asturias (+2%) e a Comunidade Valenciana (+1%).

A comparación resulta similar para Galicia cando se analiza a variación do salario medio ao longo do período 2011-2016. Neste caso, foron dez as comunidades que presentaron unha caída do salario medio. Entre elas, Galicia ten a deterioración máis suave, de apenas unhas centésimas.

As variacións máis adversas corresponden ás rexións de Estremadura (-3,9%), Castela e León (-2,5%) e A Rioxa (-1,4%). En cambio, no lado favorable chaman a atención os incrementos de Cantabria (+5,9%), a Comunidade de Madrid (+3,4%), a Rexión de Murcia (+2,1%) e Asturias (+1,6%).

A posición relativa do salario medio galego empeorou un pouco nos últimos anos. En 2011, Galicia tiña o cuarto salario máis reducido entre todas as autonomías, superando a Estremadura, Canarias e Murcia. Agora atópase un chanzo por baixo, ao ser superada por Murcia.

En 2011, a remuneración media en Galicia era un 26,9% menor que a do País Vasco. Esa distancia ampliouse un pouco, ata o 27,8% o ano pasado.

No entanto, ao mesmo tempo, Galicia aumentou a súa distancia respecto do salario máis baixo: en 2011 o seu salario medio superaba nun 4,3% ao de Estremadura, diferenza que aumentou ata un 8,5% en 2016.

Cada mes, en media, un asalariado en Galicia percibe 494 euros menos que un colega vasco (5.928 euros anuais), 486 euros menos que un asalariado medio na Comunidade de Madrid (5.832 euros por ano) e 275 euros menos que un empregado en Cataluña (3.300 euros anuais).

Ao mesmo tempo, un asalariado medio cobra cada mes en Galicia 114 euros máis que un par en Estremadura e 45 euros máis que un en Canarias (unha vantaxe, respectivamente, de 1.368 e 540 euros anuais).

Coas excepcións de Cantabria e a Comunidade de Madrid, todas as comunidades autónomas viron caer o poder de compra dos seus salarios entre 2011 e 2016.

Galicia obtivo un resultado intermedio, afastándose tanto das rexións que sufriron resultados máis adversos como das que alcanzaron resultados máis favorables.

POR SECTOR DE ACTIVIDADE

A industria continúa sendo o sector que ofrece as remuneracións máis elevadas en Galicia, con 1.656 euros ao mes, cifra que supera a media autonómica nun 14,4% (unha vantaxe equivalente a 209 euros mensuais).

A situación oposta rexístrase nos servizos, que cunha remuneración de 1.396 euros, é a máis baixa e queda un 3,5% por baixo da media galega (51 euros ao mes menos).

Pola súa banda, na construción o salario medio é de 1.450 euros, un lixeiro 0,2% por encima da media (apenas 3 euros ao mes de vantaxe). O tres sectores exhiben unha retribución media inferior á respectiva media nacional.

Durante o pasado ano, o salario medio galego creceu na industria (+0,9%) pero caeu na construción (-3,3%). Nos servizos, permaneceu sen cambios.