"De tanto prohibir váiselles poñer bigote como a Franco a todos!". Así de contundente foi o portavoz de En Marea, Luís Villares, na sesión de control deste mércores, na que acusou aos populares de "franquismo lingüístico" e aludiu á "prohibición" de ensinar materias como Matemáticas neste idioma. En fronte, o presidente, Alberto Núñez Feijóo, lamentou que "falte ao respecto" da Cámara e defendeu o labor do seu Goberno.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno. | Fonte: Europa Press

Nun tenso debate, Villares censurou con dureza a política lingüística da Xunta e alertou de que "a un 20 por cento" dos mozos da comunidade "cústalles expresarse en galego". Esta situación relacionouna co impulso do decreto do plurilingüismo, que "prohibe ensinar" en galego materias da área científica e traslada, ao seu xuízo, a mensaxe de que o idioma "non é útil".

"Quere asegurar a transmisión do galego? Pois levante a prohibición de ensinar Matemáticas en galego. Acabe co franquismo lingüístico ao que ten sometido ao noso país", reivindicou o portavoz de En Marea, a quen Feijóo respondeu que a súa pregunta lle lembra a algunhas persoas que lle preguntan "por que está prohibido impartir en castelán as ciencias sociais".

"E este xoves aprobaremos o convenio correspondente a este ano co Instituto da Lingua Galega", avanzou, un día antes da reunión do Consello da Xunta. Ao tempo, sinalou que as preguntas de En Marea lémbranlle "aos anuncios do Corte Inglés". "Preguntan polo paro cando vén o 1 de maio e polo galego antes do 17 (Día das Letras Galegas)", ironizou.

Por último, tras apelar a "excluír" a lingua da batalla partidista, Feijóo apuntou aos enfrontamentos internos de En Marea e aconsellou a Villares que, "se quere guerras absurdas, guerree cos seus compañeiros, que parecen máis dispostos a iso" que el. De feito, concluíu que o portavoz do partido rupturista non ten "un problema co galego", senón con que "non o admiten como líder" da súa formación xa que "falta constantemente á verdade".

(HABERÁ AMPLIACIÓN)