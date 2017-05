O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en aprobar "pronto" o novo Decreto Lei de reforma da estiba, despois de que hai case dous meses, o pasado 16 de marzo, o Congreso rexeitase convalidar o primeiro que presentou o Goberno para abordar a reconversión deste sector.

Iñigo da Serna na sesión de control ao Goberno no Congreso | Fonte: Europa Press

Así o indicou De la Serna precisamente ante o pleno da Cámara Baixa, durante a sesión de control ao Goberno, na que volveu lembrar aos grupos parlamentarios que tamén é súa a responsabilidade de permitir que España cumpra cunha sentenza da UE permitindo a aprobación da reestruturación da estiba.

"Esta obrigación non é só do Goberno, senón que esta Cámara ten tamén a obrigación de cumprir as sentenzas que impoñen a España como país", declarou o ministro.

"Non trasladen esa responsabilidade aos membros de Goberno porque é responsabilidade de todos cumprir esa sentenza e facelo canto antes", engadiu.

De la Serna pronunciouse desta forma no Congreso días despois de recoñecer que aínda "non ten atados" os apoios parlamentarios suficientes para asegurar a aprobación da reforma.

OPOSIÓN DE ESQUERRA

De feito, o ministro respondía a unha pregunta do deputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador, quen indicou que o seu grupo manterá a súa "oposición" á reforma no caso de que supoña "precarizar e desestabilizar" o sector.

"Temémonos que volverá presentar un decreto para saltarse o Congreso e ir máis aló do que require a UE, impondo a súa propio modelo, e precarizando do sector da estiba, e nese caso oporémonos sempre", indicou o deputado.

Do seu lado, o titular de Fomento reiterou que o Goberno segue "perseverando" para abordar a reforma, coa que busca que a estima cumpra coa normativa comunitaria, á que actualmente contraviene, e evitar unha multa da UE.

"O Goberno segue perseverando e vai exercer a súa responsabilidade e aprobar pronto un novo Real Decreto Lei", asegurou. De la Serna reiterou ademais o "gran esforzo de diálogo" que realizou co sector, cuxos resultados se incluirán na reforma, "e tamén cos grupos políticos", garantiu.