A Defensora do Pobo pide revisar o réxime de visitas dos maltratadores aos seus fillos tras o crime de Galicia

A Defensora do Pobo, Soledad Becerril, solicitou ao Goberno que se revisen os réximes de visitas e a patria potestade dos fillos dos acusados de maltratar ás súas exparellas para evitar casos como o asasinato dun neno de 11 anos en Oza-Cesuras (A Coruña) a mans supostamente do seu pai ao que a súa exmuller denunciara ata en dúas ocasións.

016 | Fonte: Europa Press

"Hoxe temos que mencionar a violencia cara aos menores, como ocorreu cun neno de once anos ao que deu morte o seu pai", lamentou Becerril durante a súa comparecencia no pleno do Senado, onde pediu ás administracións e senadores "estar moi atentos á maneira de actuar ante estas circunstancias e a todos os procedementos".

Neste sentido, lembrou que o autor do asasinato do seu propio fillo "tiña dúas denuncias da súa exmuller" por violencia de xénero, e con todo, podía gozar dun permiso de visitas do menor. De feito, a morte deste neno prodúcese, como ocorreu en varias ocasións, cando estaba co seu pai. "Haberá que revisar eses permisos e visitas e a patria potestade. Non hai máis remedio", apostilou.

A Defensora tamén chamou a atención sobre a acollida de refuxiados por parte de España e asegurou que non vai cumprir co seu compromiso, do mesmo xeito que outros países da Unión Europea. "España tería que recolocar a 7.580 persoas de aquí a setembro. Vai resultar difícil", aseverou.

Becerril insistiu na necesaria coordinación entre o Estado, as administracións autonómicas e concellos para levar a cabo de maneira efectiva estas recolocacións porque requiren apoios diversos e prestacións sanitarias, aloxamento e recursos educativos, entre outros.

"Unha maior coordinación e apoio redundaría nunha mellora da dispoñibilidade para recibir a estas persoas que chegan moi afectadas psicoloxicamente e cuxa recolocación é complexa longa e non plenamente satisfactoria", subliñou Becerril, que recentemente visitou un centro en Italia, preto de Palermo, para coñecer de primeira man como se están realizando os trámites para a recolocación de refuxiados sirios.

A Defensora tamén mencionou os Centros de Internamento de Estranxeiros (CIE) e sinalou que visitou durante 2016 varios doutros países da UE, que, segundo dixo, "teñen moitas cousas en común cos de España". No entanto, sinalou que lle trasladou ao ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, a necesidade de mellora das instalacións e das condicións en que deberían estar os internos.

Becerril denunciou o atraso "enorme" desde 2013 nas resolucións de solicitudes de nacionalidade, un tema que este luns foi obxecto de debate no Pleno desta cámara entre o PSOE e o ministro de Xustiza, que asegurou que desde 2007 tramitáronse 1,3 millóns e que o Goberno do PP atopouse en 2012 cun tapón de 400.000, que está a liquidar grazas a unha encomenda co Colexio de rexistradores da Propiedade.

"Hai decenas e decenas de miles de solicitudes que non foron tramitadas. Son moitísimas as demandas e enormes os atrasos", asegurou Becerril, que explicou que ademais das queixas relacionadas cos trámites de nacionalidade, hai outras numerosas pola demora no pago das prestacións a persoas con discapacidade, subsidios de desemprego ou a aplicación do Plan de vivenda.

A Defensora do Pobo recibiu o aplauso da maioría dos senadores da Cámara alta cando mencionou ás vítimas de ETA e aos senadores asasinados pola banda terrorista que, ao seu xuízo, "merecen sempre un recordo e unha homenaxe".