Os casos de corrupción que saíron nas últimas semanas, como a 'Operación Lezo', tiveron protagonismo na sesión plenaria deste mércores, na que a portavoz do BNG, Ana Pontón, afeoullos, xunto co paro, ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Este, pola súa banda, contraatacou e esgrimiu que, a diferenza do bipartito, el non ten neste momento a ningún conselleiro imputado.

O presidente dá Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno do Parlamento. | Fonte: Europa Press

"Sobre ese tipo de cuestións témolo claro. Estamos tranquilos e seremos contundentes. Aínda non teño a ningún membro do meu Goberno acusado por nada e vostedes aínda teñen a un membro do seu Goberno imputado. Aínda non sabemos o que fixo o conselleiro de Industria do BNG", espetou Feijóo, en referencia ao nacionalista Fernando Blanco, investigado no marco da 'Operación Campeón'.

O presidente, de quen previamente Pontón afirmou que tamén "ten problemas coa corrupción" e lembrou que estaba na dirección dun PP investigado por supostas prácticas corruptas, acusou á nacionalista de "non tomarse en serio" este asunto. Ao tempo, esgrimiu que lle parece "excesivo" dicir que Fernando Blanco é "corrupto" sen unha sentenza e que tampouco avala que o sexa a propia portavoz do BNG por pertencer ao mesmo partido.

Do mesmo xeito, Feijóo realizou unha reflexión xenérica incidindo en que "aos corruptos", xa sexan "do PP, do PSOE ou do BNG" interésalles "esquecerse" da súa corrupción persoal e tentar manchar aos partidos dos que "forman parte", unha premisa que rexeitou aceptar.

Pola súa banda, nunha pregunta sobre a situación política e social de Galicia, Pontón insistiu en que o BNG non renunciará a que se "investiguen" os contratos outorgados a Villar Mir na comunidade --tras as informacións coñecidas da 'Operación Lezo'-- e reiterou que no pasado houbo "doazóns" á Fundación Fraga.

A dirixente nacionalista tamén incidiu no paro (como posteriormente fixo o socialista Xoaquín Fernández Leiceaga) e, ante o acordo de PP e PNV para os orzamentos estatais, retratou a Feijóo como "unha marioneta" do seu xefe de filas, Mariano Rajoy, que non "beneficia" a Galicia.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)