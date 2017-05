Pleno.-Feijóo traslada a súa repulsa polo suposto parricidio en Oza-Cesuras e o BNG pide investir en educar en igualdade

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este mércores no pleno que "ningún parricidio pode máis que expor unha repulsa de todo o pobo galego, ao que se "honra" en representar, tras a detención do pai do neno achado morto nun monte en Oza-Cesuras (A Coruña).

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno. | Fonte: Europa Press

Manifestouno despois de que a portavoz do BNG, Ana Pontón, dedicase as súas "primeiras palabras" a expresar "toda a rabia e indignación" da formación por "o último asasinato de violencia machista" que sufriu Galicia.

"Non escatimen forzas e en recursos", pediu Pontón, quen chamou, sobre todo, a "investir en igualdade". Non en balde, citou unhas palabras da escritora María Reimóndez e asegurou é necesario "cuestionar o discurso que sustenta o machismo".

"Debémosllo ás mulleres e aos menores para os que todo chega tarde", resolveu.