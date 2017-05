A ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Dolors Montserrat, asegurou este mércores no pleno do Congreso dos Deputados que o seu departamento ministerial está "ocupado e preocupado" polas pseudoterapias sen evidencia científica.

Dolors Montserrat, ministra de Sanidade | Fonte: Europa Press

Montserrat respondeu así a unha pregunta formulada polo deputado do Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Francisco Igea, quen lle cuestionou sobre as medidas que está a levar a cabo o Goberno para protexer a saúde da poboación dos danos "reais" producidos por estas terapias, e lembroulle o caso do neno de Olot, morto por difteria tras non haberse vacinado, ou o de Mario, que o ano pasado morreu por leucemia porque un enganador fixo aos seus pais "perder o tempo".

Ademais, o deputado de Ciudadanos alertou de que médicos do sistema público de saúde están a denunciar unha perda de oportunidade de pacientes con cancro de mama que caeron en mans de "enganadores", e que a Organización Médica Colexial (OMC) deulles 60 páxinas web de pseudoterapias perigosas que "aínda seguen abertas".

"Seremos capaces de mirar aos ollos do seguinte pai, do seguinte Mario, que morra por leucemia. Fariamos entón o suficiente?", cuestionoulle Igea. Ante isto, Montserrat insistiu en que este tema lles ocupa e preocupa, comentando algunhas das medidas levadas a cabo polo Goberno para acabar cos "posibles enganos e fraudes sen evidencia científica".

TRABALLO COORDINADO CON CCAA, PROFESIONAIS E PACIENTES

En concreto, a ministra aludiu ao desenvolvemento do Rexistro Estatal de Pacientes, que "favorecerá o control dos titulados e a detección de posibles fraudes na titulación"; e a Rede de Escolas para a Cidadanía, que "estimulan o sentido crítico dos cidadáns ante centros e tratamentos que non responden as garantías establecidas".

Do mesmo xeito, destacou a coordinación que o Ministerio ten coas comunidades autónomas, profesionais sanitarios e pacientes neste tema. E é que, tal e como debullou, está a traballarse coas autonomías para consolidar a calidade e seguridade dos pacientes; cos profesionais para promover a actualización de coñecemento e o tema de decisións na súa práctica diaria en base á evidencia científica; e cos pacientes para informarlles e alertarlles sobre posibles fraudes e implicarlles "activamente" na denuncia de prácticas sanitarias irregulares que lles afecten.

"É algo que nos preocupa e ocúpanos. A protección da saúde demándanos constantemente unha supervisión mediante o desenvolvemento de iniciativas que melloren e actualicen a regulación da publicidade dos centros e servizos sanitarios para acabar cos posibles enganos e fraudes sen evidencia científica", resolveu a ministra.