Premian un método rápido para detectar bacterias resistentes a antibióticos con participación galega

O Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza premiou un método rápido para detectar bacterias resistentes aos antibióticos, no que participou o Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC).

As dúas premiadas xunto aos seus compañeiros no Hospital | Fonte: Europa Press

As bacterias están a mutar e fanse cada vez máis resistentes aos antibióticos, o que implica que haxa pacientes con infeccións moi difíciles de tratar, polo que a investigación é clave para saber cal é o antibiótico eficaz para cada paciente e para cada proceso. A farmacéutica Marta María Gómara Lomero, que desenvolveu a súa residencia no servizo de Microbioloxía do Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, destacou por un estudo punteiro neste ámbito.

A investigación, titulada 'Towards the early detection of lactamase-producing Enterobacteriaceae by MALDI-TOF MS analysis' e que foi publicada en Journal of Antimimicrobial Chemotherapy —unha das publicacións científicas máis importantes deste campo— confirma o uso desta técnica para detectar de forma rápida (30 minutos) se unhas bacterias son resistentes ou non a determinados antibióticos. Esta detección facilita unha pronta iniciación do tratamento correcto, o que pode ter unha repercusión vital no paciente.

Marta Gómara explica que a técnica MALDI-TOF está moi desenvolvida para a identificación de bacterias. O novo foi aplicar ese procedemento para a detección rápida e eficaz de mecanismos de resistencia en bacterias que non responden o tratamento habitual.

"Segundo a gravidade do cadro clínico, hai que actuar canto antes", di a especialista. "Cando antes se poña o tratamento adecuado, maior será a posibilidade de recuperación do paciente", subliña Gómara.

Gómara foi unha das investigadoras principais dun estudo elaborado en colaboración co Complexo Hospitalario Universitario A Coruña —onde desenvolveu a rotación externa da formación— e no que tamén participaron a investigadora Mariña Oviaño, María José Barba, Luís Pedro Barbeyto e o doutor Germán Bou, do Servizo de Microbioloxía do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, e María José Revillo, xefa de Servizo de Microbioloxía.

DISFUNCIÓN VISUAL E ESCLEROSE MÚLTIPLE

O estudo valeulle o premio Final de Residencia 2017 do Servet, galardón compartido cunha investigación desenvolvida pola oftalmóloga María Jesús Rodrigo Sanjuán titulada 'Relationship between visual dysfunction and retinal changes in patients with multiple sclerosis', publicado na revista Plos One.

O traballo forma parte de toda unha serie de investigacións desenvolvidas xa desde hai anos polos servizos de Neuroloxía, Neurofisioloxía e Oftalmoloxía do HUMS sobre a función visual en pacientes con enfermidades neurodexenerativas: alzhéimer, párkinson e esclerose múltiple. É sobre esta última patoloxía sobre a que versa este último estudo premiado.

A investigación permitiu realizar uns estudos de sensibilidade ao contraste e da cor con métodos máis avanzados sobre a relación entre a progresión da enfermidade e o empeoramento da calidade visual.

A unión entre neurólogos e oftalmólogos nestas liñas de traballo fundaméntase sobre todo en que a retina é un tecido formado por neuronas. A exploración oftalmolóxica permite estudar as neuronas con métodos pouco invasivos, accesibles e rápidos.

No estudo participaron tamén, ademais da doutora Rodrigo Sanjuán, os oftalmólogos María Satué, María Pilar Bambó, Vicente Polo, José Manuel Larrosa e Elena García-Martín; a óptica Sofía Otín; a física Isabel Fortes; o neurólogo Jesús Martín e os xefes de servizo de Neurología e Oftalmoloxía do Servet, José Ramón Ara e Luís Pablo, respectivamente.