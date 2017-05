Tavares (PSA) prevé que Opel volva rexistrar perdas en 2017

O presidente do Grupo PSA, Carlos Tavares, asegurou que a firma automobilística alemás Opel, que está en proceso de adquisición por parte do consorcio francés, podería pechar o exercicio actual con perdas.

Carlos Tavares | Fonte: Europa Press

Así o asegurou o máximo responsable do grupo automobilístico francés durante a xunta xeral de accionistas en París, onde presentou as contas da corporación correspondentes ao exercicio pasado e aproveitou para dar a coñecer as últimas novidades da empresa, como a situación da operación de compra de Opel a General Motors, anunciada o pasado mes de marzo.

"Logrouse un gran número de bos logros baixo a propiedade de General Motors", asegurou o directivo, á vez que resaltou que o grupo automobilístico estadounidense conseguiu incrementar os volumes de vendas e tamén reducir as perdas operativas da firma Opel.

"Pero, con todo, temos que recoñecer que as perdas son reais e probablemente volveranse a rexistrar de novo en 2017", asegurou o máximo responsable do grupo automobilístico con sede en París.