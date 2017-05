O Senado insta o Goberno a impulsar infraestruturas en Galicia e a garantir a chegada do AVE a Ourense en 2019

O pleno do Senado aprobou co apoio do PP, PSOE e o PNV unha moción pola que se insta ao Goberno a impulsar a execución de diversas infraestruturas na Comunidade Autónoma de Galicia e, concretamente, a acometer actuacións para que a alta velocidade chegue a Ourense no ano 2019.

Recursos do Hemiciclo do Senado | Fonte: Europa Press

A partir dunha moción proposta polo PSOE, os grupos parlamentarios chegaron a un acordo que os 'populares' e 'socialistas' cualificaron de "exemplo" de diálogo "para dar resposta aos intereses" dos galegos.

O texto modificado foi apoiado polo PP, PSOE, o PNV e pola maioría dos partidos que conforman o Grupo Mixto, mentres que contou coa abstención de ERC e do PDeCat, e cos votos en contra dos senadores de Unidos Podemos.

Iso si, desde o PSOE advertiron ao PP que, se non se aprecia a "axilidade" nas obras públicas galegas, volverá presentar unha iniciativa para denuncialo no Senado. O senador socialista Modesto Pose agradeceu o "ton" dos 'populares' durante a negociación.

Pero criticou o cambio de actitude cando un está na oposición ou no Goberno: "O comportamento non foi de todos o mesmo. Houbo ministros que cumpriron", dixo, en referencia ao desenvolvemento e impulso de infraestruturas en Galicia.

Pola súa banda, a senadora do PP María Aparicio asegurou que o Goberno de Mariano Rajoy "aposta" polas infraestruturas galegas e "polo futuro e progreso" deste territorio. E durante a súa intervención, lanzou unha mensaxe aos socialistas: "Fronte a que fagan un Goberno con Podemos, quedo cun atraso do AVE a Galicia", aseverou.

CONSIGNACIÓNS ORZAMENTARIAS SUFICIENTES

A moción aprobada este mércores reclama "as consignacións orzamentarias suficientes" para garantir a conexión do transporte de mercadorías dos portos galegos co eixo Atlántico do transporte europeo de mercadorías; seguir mellorando os servizos de transporte ferroviario de viaxeiros na rede ancho métrico do Cantábrico; e acometer actuacións en diferentes autovías.

"Tampouco pedimos tanto, só o que se deixou de gastar", sinalou o senador Pose, que fixo fincapé en que desde hai "25 anos" a fotografía da paisaxe da liña de alta velocidade de chegada a Galicia non se viu alterada: "Non hai ningunha pegada do traballo das obras", sentenciou.

Para o senador do PSOE, "é xusto" reivindicar que a alta velocidade chegue á Comunidade Autónoma "sen menoscabos" e que "se cumpran os prazos que en principio se trazaron e tantas veces de pospuxeron".

Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a parlamentaria Vanessa Angustia defendeu a necesidade de "vertebrar" Galicia "de maneira sustentable e coa mirada posta no futuro e "non caer en infraestruturas innecesarias, ineficientes ou repetidas".