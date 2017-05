O decano do Colexio de Avogados de Santiago, Evaristo Nogueira, comunicou o seu cesamento á fronte da entidade colexial compostelá desde o próximo día 22 e despediuse asegurando que "foi unha honra representar" aos letrados.

Evaristo Nogueira | Fonte: Europa Press

Nogueira convocou o martes unha xunta de goberno extraordinaria do Colexio de Avogados de Santiago para comunicar o seu cesamento no cargo, que se fará efectivo o próximo día 22 para non interferir no proceso electoral que se convocará en outubro.

Por iso, ata que se celebren as eleccións na entidade colexial compostelá, ocupará o posto de decano o actual vicedecano, Francisco Rabuñal Mosquera.

O próximo mes de outubro a institución colexial convocará eleccións a varios cargos da súa xunta de goberno, incluído o de decano, que se celebrarán en decembro.

"Como decano entendo que debo manterme á marxe deste proceso electoral e ese é un dos motivos do pequeno adianto temporal no meu cesamento", explicou Evaristo Nogueira.

QUINCE ANOS

"Creo que quince anos á fronte da institución son suficientes, e aínda que manteño a ilusión do primeiro día, o cansazo nótase polas innumerables obrigacións que derivan do propio cargo", manifestou.

Nogueira subliñou que "foi unha honra representar aos avogados e avogadas de Santiago de Compostela". "Quero agradecer o traballo e a colaboración da miña xunta de goberno, do secretario técnico e do persoal do colexio", concluíu.