A ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sinalou que a saída do Reino Unido da Unión Europea "vai condicionar" os próximos orzamentos comunitarios e, polo tanto, a Política Agrícola Común (PAC), á vez que avogou por "estar no terreo de xogo" do debate e a negociación "canto antes" para loitar por unha proposta que se pareza o máximo posible aos intereses de España.

García Tejerina, xunto a Ortiz, intervén na inauguración de Expoliva 2017. | Fonte: Europa Press

Así o indicou este mércores en Xaén antes de inaugurar a XVIII Feira Internacional do Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2017, e a preguntas dos xornalistas sobre as previsións para a PAC posterior á actual, que cualificou como "unha boa reforma tendo en conta o punto de partida" que expuxo a Comisión cunha proposta "tremendamente lesiva" á que se "deu a volta".

De feito, España "era contribuínte neto para este período e Rajoy conseguiu nun momento difícil que siga sendo beneficiario neto da UE" e "polo menos ata 2020 recibe máis fondos da UE a pesar de estar entre os países cun nivel alto de renda".

Neste sentido e tras lembrar que se deu "a batalla" practicamente "en solitario" xunto a Francia e Irlanda para lograr que a PAC dispuxese de case o 40 por cento do orzamento global da UE na actualidade, asegurou que o Executivo central irá "sempre a unhas negociacións de máximos", aínda que recoñeceu que a Unión Europea está a facer fronte agora "a moitos retos importantes".

"Europa vive uns momentos políticos especiais, que é a saída do Reino Unido, que é un importante contribuínte neto. Financiaba parte importante das políticas e sen ningunha dúbida a saída do Reino Unido vai condicionar os orzamentos comunitarios. Nós traballaremos para que isto afecte da menor maneira posible aos intereses que defendemos, dos agricultores", dixo para engadir, no entanto, que "é difícil pensar" que o Brexit "non teña repercusións no futuro orzamento da UE e, por tanto, "nesta e noutras políticas".

A ministra, en todo caso, apuntou que "é aínda un pouco pronto" e "estámonos anticipando moito aos debates", dado que "non hai proposta nin se espera nos próximos meses" sobre o marco financeiro plurianual.

O que si iniciou a Comisión é un debate no que "o Goberno quere chegar influenciando ás institucións comunitarias facendo alianzas con estados membros antes de que se inicie a reforma" para evitar que "suceda o da vez pasada", cando se tivo que "afrontar unha reforma completamente contraria aos intereses de España e Andalucía" porque "España estivera ausente nos debates preparatorios da PAC ou con propostas que non eral do todo acertadas".

Por iso, o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, está a traballar en "unha posición importante, de principios" para acordar coas comunidades "onde todas teñan cabida, sentan reflectidas e iso é o que aprobou a conferencia sectorial do pasado día 24".

"Queremos que o punto de partida da negociación sexa o máis parecido aos intereses españois e para iso hai que estar no terreo de xogo canto antes", asegurou non sen agregar que tamén se terán "moi presentes as "realidades das distintas agriculturas ao longo de todo o territorio español", ter unha postura "o máis apoiada posible" polas rexións "e buscar unha conciliación onde sexa contraditoria".

APOIO DESDE ANDALUCÍA

Nesta liña pronunciouse a conselleira de Agricultura, Pesca e Desenvolvemento Rural de Andalucía, Carmen Ortiz, quen sinalou que se están "pensando xa na PAC post 2020", posto que, aínda que "é pronto", están "a iniciarse as negociacións na UE", punto no que trasladou "o apoio da Xunta ao Goberno para que defenda unha política agraria forte e cuns orzamentos suficiente".

Ao fío, referiuse ao documento aprobado na citada conferencia sectorial con "liñas xerais" e que contou con "o voto afirmativo" do Goberno andaluz para defender esa PAC, que foi "fundamental na vertebración do territorio e tamén na integración europea".

Para Ortiz, "agora toca estar unidos, apoiar ao Goberno para que en Europa defenda unha PAC cun orzamento suficiente". "Evidentemente, chegará un momento no que haberá que analizar e debater cuestións concretas e, obviamente, a Xunta defenderá a singularidade de Andalucía e das súas producións, entre elas o oliveiral, que é unha peza fundamental desde o punto de vista económico, pero tamén do medio rural", subliñou.